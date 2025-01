Maíllo (IU) pide "unidad" a la izquierda frente a "alternativas autoritarias" en EEUU, Europa y Latinoamérica

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha advertido este miércoles de la necesidad de "unidad" en la izquierda y de profundizar en "la defensa de las conquistas sociales" porque "la democracia está amenazada" con "alternativas autoritarias y reaccionarias" como la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el "avance" de la ultraderecha que "esta invadiendo" países europeos y de Latinoamérica.

Maíllo así lo ha señalado en declaraciones a la prensa en el marco de su visita a Cantabria, donde está manteniendo reuniones de trabajo con asociaciones y organizaciones sindicales y presentará esta tarde la iniciativa de la formación 'Convocatoria por la Democracia', que precisamente quiere impulsar "un cambio de ánimo en la izquierda".

"Un cambio a pasar a la ofensiva, a defender orgullosamente las conquistas sociales y luchar por otras por conquistar en un momento en el que la democracia está más que amenazada con la llegada de Trump y con el impulso de la extrema derecha en toda Europa", ha insistido Maíllo, que cree que "la unidad es una condición para resistir a esa ofensiva".

Y es que, por el contrario, ha señalado que "la fragmentación lo que garantiza, y Cantabria es un buen reflejo de ello, es la pérdida de representación". "Cuando la izquierda se ha ido fragmentado pues se ha perdido la representación en el Parlamento de Cantabria, o sea que Cantabria es un ejemplo muy ilustrativo de las consecuencias que puede tener".

A su juicio, la izquierda "tiene que pasar de estar en shock o pesimista a la ofensiva" ante lo que está ocurriendo en el mundo y que tiene como "ejemplo simbólico el nombramiento de Trump"."Trump, cambiando el contexto y la etapa, es el Hitler del siglo XXI, es una persona que tiene un discurso de expansionismo, de racismo y de violencia institucional y ruptura del derecho internacional", ha añadido.

"Si alguien me dice que no hay similitudes pues realmente es que no conoce bien la historia y yo creo que no podemos estar pensando que esto es una especie de butá de alguien histriónico. Hay que tomarse muy en serio su mensaje", ha advertido el coordinador federal de IU y, por ello, ha reclamado a la izquierda "tomarse muy en serio" la necesidad de "la construcción y articulación de un espacio organizado que defienda las conquistas sociales y la profundización democrática".

Y es que, en su opinión, "solo hay dos salidas" al momento actual "de deterioro democrático": o una "alternativa autoritaria y reaccionaria" que es la que "está invadiendo Europa y Estados Unidos y países de Latinoamérica como Argentina", o "una alternativa de profundización democrática como en México, Brasil y Colombia y la que hay en España y queremos que siga".

"AUDACIA LEGISLATIVA" DEL GOBIERNO

En este sentido, Maíllo ha destacado que, desde su elección como coordinador federal de IU, ha defendido un "frente unitario", con "todos dentro y sin vetos cruzados" para dar "respuesta electoral a una aspiración de una población que necesita de nuestra política". "Nadie se creería que este Gobierno tiene la audacia legislativa que tiene si no estuviéramos en él", ha apostillado.

Ha ensalzado que IU forma parte del Gobierno, como parte de Sumar, y trabaja por mejorar las condiciones laborales y sociales de la ciudadanía y, en este sentido, a los reales decretos que se someten este miércoles a la votación del Congreso y que incluyen diversas medidas.

Entre ellas, ha destacado "el mantenimiento de las ayudas a las industrias electrointensivas, la ayuda al transporte público, la subida de las pensiones o el salario mínimo" y ha expresado su confianza en que "vayan adelante" aunque la previsión es que decaigan dadas las posiciones en contra de varios grupos políticos.

Ante ello, Maíllo ha reclamado que aquellos que voten en contra de esas medidas "tendrán que explicarlo muy bien" porque hay iniciativas como "blindar el carácter público de las pensiones" y en ningún caso incluye "ampliar la edad de jubilación". "Quién diga eso miente y falsea la realidad", ha dicho.

"En los debates políticos es muy legítimo las posiciones a favor o en contra de un decreto, pero lo que no se puede es falsear y decir que es que aumentan la edad de jubilación hasta los 70, 71, 72 años. Eso es falso", ha insistido y ha retado a quién plantee ese argumento para justificar el voto en contra a que muestre "dónde aparece en el real decreto".

"CONFLICTOS LABORALES" EN CANTABRIA

En clave regional, el coordinador federal de IU ha hablado de algunos de los "conflictos laborales" que están vigentes en Cantabria, como la huelga general indefinida en Altadis, la situación en la empresa de ambulancias de transporte programado o el "deterioro" de las condiciones del profesorado.

Para Maíllo, son "un termómetro" de lo que sucede "cuando se desprecia la cultura del trabajo, se abandona el carácter público de los servicios o no se atienden las legítimas demandas de los trabajadores públicos".

De este asunto también ha hablado el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, que ha hecho hincapié en esos conflictos laborales. En el caso de la situación de los docentes, ha reclamado al Gobierno que atienda sus "justas reclamaciones" de adecuación retributiva.

Igualmente al Ejecutivo regional le ha instado a que estudie y apruebe recuperar al servicio de transporte sanitario para "garantizar la seguridad de los salarios de los trabajadores, evitar la litigiosidad que existe ahora mismo constantemente y los cambios constantes de empresas".

Precisamente, ambos han abordado esos "conflictos" en una reunión con los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, con quienes también ha hablado, entre otros asuntos, de la siniestralidad laboral.

Y es que Cantabria ha cerrado 2024 con 7.088 accidentes laborales con baja, 130 más que el año anterior (+1,87%) registrando la mayor cifra de los últimos 14 años, unos datos que le sitúan "muy por encima de la media nacional" y que, para Maíllo, evidencian que "nos se están haciendo los deberes en las empresas".

"En términos evaluativos, está claro que los planes de seguridad del trabajo no están dando los resultados suficientes", ha considerado, al tiempo que ha reclamado "una mayor conciencia de los planes de seguridad, una mayor atención de las empresas en las actividades formativas y en la prevención, y unas mejores condiciones laborales".

Al hilo de esto último, se ha referido a la reducción de la jornada laboral que "estamos defendiendo" desde el Gobierno y que está en el pacto de investidura entre el PSOE y Sumar y que supondrá una "mejora de la calidad en el trabajo" y "ayuda a la prevención de riesgos laborales".