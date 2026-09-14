La marcha popular Subida al Monte Dobra destinará la recaudación a la asociación Apapachando

Presentación de la Marcha Popular Subida al Monte Dobra - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XV Marcha Popular Subida al Monte Dobra organizada por la Sociedad Deportiva Torrelavega partirá a las 10.00 horas del domingo 27 de septiembre del pabellón Vicente Trueba y tendrá como beneficiaria a la Asociación Apapachando.

La prueba llegará hasta la campa del Monte Dobra, con la posibilidad de continuar hasta la cumbre y tendrá un recorrido de siete kilómetros con un desnivel de 600 metros.

Las inscripciones, que tendrán un precio de seis euros, pueden realizarse online a través de la página web de la Sociedad Deportiva Torrelavega y de la plataforma RockTheSport. También podrán formalizarse presencialmente los jueves y viernes por la tarde en el club, en el pabellón Vicente Trueba; el 26 de septiembre desde las 09.00 horas; y el propio día 27, de 08.30 a 10.00 horas.

El concejal de Deportes, Nacho González, la presidenta de la Sociedad Deportiva Torrelavega, María Herrero y la presidenta de la Asociación Apapachando, Mariate Gallo, han destacado en la presentación de la marcha el apoyo prestado por el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y el comercio local.

Gallo ha subrayado también la importancia de estas iniciativas para dar visibilidad al trabajo de la asociación: "nosotras solas no podemos cambiar el mundo, pero con personas así, que se ponen detrás, nos siguen empujando", ha afirmado.