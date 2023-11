Una marea violeta recorre Santander para condenar la violencia machista: "Tenemos que pararlo"

Manifestación por el 25N en Santander - C. ORTIZ-EUROPA PRESS

La Comisión 8 de Marzo advierte que los casos aumentan y las medidas "fallan"



SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han participado este sábado en la manifestación convocada en Santander por la Comisión 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que ha recorrido el centro de la capital cántabra para decir "basta ya" a una lacra que se ha cobrado este año la vida de 52 mujeres.

Sobre las 12.00 del mediodía ha arrancado la marcha al grito de 'aquí estamos por todas las que no están' y 'no son muertas, son asesinadas', saliendo desde la rotonda de Puertochico encabezada por una gran pancarta con el lema '¡Basta ya! Paremos la violencia contra las mujeres'.

A continuación, los manifestantes han recorrido el Paseo Pereda hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento pasadas las 13.00 horas clamando "aquí estamos las feministas" y a ritmo de batucada.

Tras unos minutos de música de tambores, silbatos y proclamas feministas se ha leído un manifiesto de la Comisión 8 de marzo en el que se ha puesto de relieve que la violencia de género "aumenta" y que las medidas tomadas "fallan", pues este 2023 será el peor año en asesinatos machistas desde 2019.

"Tal vez ya no necesitemos más leyes, solamente que se cumplan, que ningún asesino pueda acercarse a una mujer porque las medidas de protección para ella se lo impidan", han reivindicado.

A la manifestación se han sumado numerosos partidos, sindicatos y asociaciones, como Amnistía Internacional, la Asamblea de Mujeres de Cantabria, la Asociación de Mujeres Consuelo Berges, Cambera Feminista o el Observatorio de Violencia Obstétrica de Cantabria, varios de ellos portando sus propias pancartas.

También han estado representantes sindicales y políticos de diferentes partidos, así como representantes institucionales como la consejera de Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, o la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Y es que, como ha remarcado la Comisión 8M en su manifiesto, Cantabria "no muestra datos mejores" que los del conjunto del país en violencia de género, pues hasta el segundo trimestre se han presentado 593 denuncias, un 8,6% más que en 2022, y no se consigue que muchos prosigan la vía judicial con normalidad ya que el 59,3% de las mujeres renuncian a declarar, "acogiéndose al penoso artículo 416 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Por ello, desde la Comisión 8M han pedido la coordinación de las administraciones para educar a los niños y jóvenes "cambiando roles" y "en igualdad", con el objetivo construir una sociedad libre.

También ha condenado la "corriente negacionista de la violencia machista que trata de extender la extrema derecha" y que entiende que "perjudica su detección temprana" y el tratamiento.

"Basta ya". "Tenemos que pararlo", ha dicho la portavoz de la Comisión en declaraciones a los medios durante el recorrido de la marcha, en la que numerosos participantes han portado prendas o banderines violetas, el color de la lucha feminista.

'Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca'; 'si nos tocan a una, nos tocan a todas'; 'os cansáis de oírlo, nosotras de vivirlo' o 'mi cuerpo no es una mercancía' han sido algunas de las proclamas gritadas este 25N, acompañando a diferentes carteles con lemas como 'calladita no estoy más guapa', 'a palabras machistas, oídos violetas' o 'basta ya de terrorismo patriarcal', entre otros muchos.

Como mensaje positivo, Bolado ha llamado a hombres, mujeres y administraciones a estar unidos para luchar contra esta violencia porque "lo podemos parar", eso sí, "si toda la sociedad se pone a ello". "Hoy lo gritamos, pero procuramos negociarlo todos los días".

Para ello ha llamado a parar el mensaje de la extrema derecha que está "calando entre la gente joven" y empezar a educar en igualdad, porque se transmite a los niños que ambos sexos "tienen los mismos derechos", pero luego "les educamos de manera distinta": "a los niños en el valor de lo público y a las niñas en el valor de los cuidados y de lo privado".

La portavoz de la Comisión también ha llamado a formar en igualdad a profesionales de "todos los ámbitos en los que se trata con mujeres que puedan sufrir maltrato", como la educación, la sanidad o la judicatura, con el objetivo de evitar la "actual revictimización" que sufren en algunos casos, como puede ser en los juicios.

Además de los datos de violencia machista en España, las feministas han aludido en su manifiesto a los secuestrados por Hamás en Israel y los bombardeos en la franja de Gaza, donde "más del 40% de las víctimas son mujeres, niñas y niños"; o a la lucha de las mujeres en Afganistán, Irán, México o Chile, porque "para todas ellas también es 25N".