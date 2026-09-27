Miles de personas acuden al Día de Campoo en Reinosa marcado por la ausencia de ganado por la dermatosis nodular

Día de Campoo en Reinosa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han congregado este domingo en Reniosa para conmemorar el Día de Campoo, Fiesta de Interés Turístico Regional desde 1977, que este año ha estado marcado por la ausencia de ganado en el tradicional desfile de carretas debido a las restricciones por la dermatosis nodular contagionsa.

La jornada ha comenzado en el parque de Cupido con una exhibición de deportes rurales y ha continuado con el certamen folclórico de rondas campurrianas. También se ha celebrado la tradicional misa campurriana en la parroquia de San Sebastián y la actuación de rabelistas y piteros.

Además, el escenario de la plaza de España ha recibido a los ganadores de las diferentes categorías del Certamen Folclórico celebrado días atrás.

A la cita festiva ha acudido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha recorrido la exhibición de carretas y asistido al concurso con motivo de la festividad de San Mateo, que finaliza hoy.

Cada carreta participante ha ofrecido en el emplazamiento asignado una representación o escena de carácter campurriano, que forma parte de los aspectos objeto de valoración por el jurado calificador. Los premios van desde los 1.400 euros al primero a los 1.270 euros al último.

"Esta festividad representa la esencia de una comarca orgullosa de sus raíces y tradiciones, que une a unas generaciones que son capaces de transmitir y proyectar la riqueza cultural de esta tierra. Su celebración es una muestra de la fortaleza de nuestras raíces y de la vitalidad de los pueblos de Cantabria", ha manifestado la presidenta cántabra, quien ha puesto en valor "el ingenio y la creatividad" de los campurrianos a la hora de elaborar unas carretas "espectaculares".

Además de Buruaga, han estado en la tribuna de autoridades la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el consejero de Educación, Sergio Silva; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el alcalde de Reinosa, Sergio Balbotín; regidores de otros municipios de Campoo y representantes de diferentes instituciones autonómicas y locales, así como el director general de Turismo, José Luis López Vielba, y directores de varios centros educativos de la región.