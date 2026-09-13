Música clásica con Quatuor Mosaïques, títeres y clown, propuestas del Palacio para el próximo fin de semana

Archivo - Quatuor Mosaïques actuará el viernes 18 en el Palacio de Festivales - PFC - Archivo

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Música clásica a cargo de Quatuor Mosaïques y una historia de títeres y clown para familias son las propuestas para el próximo fin de semana de la nueva programación del Palacio de Festivales de Cantabria que abrirá el jueves 17 de septiembre 'La Traviata' de Verdi.

Tras la famosa ópera, el viernes 18, a las 19.30 horas, la Sala Pereda acogerá la primera de las citas con el cuarteto formado por Erich Höbarth (violín), Andrea Bischof (violín), Anita Mitterer (viola) y Christophe Coin (violonchelo).

El programa propone un viaje por la edad de oro de la música de cámara, desde el majestuoso Kaiserquartett de Joseph Haydn, una de las cumbres del clasicismo, hasta el genio precoz de Juan Crisóstomo de Arriaga, con su Cuarteto de cuerda n.º 2.

La segunda parte estará dedicada a Franz Schubert, con dos obras que muestran la profundidad y diversidad de su lenguaje camerístico: el intenso y apasionado Quartettsatz en do menor, D. 703, y el luminoso Cuarteto D. 87 en Mi bemol mayor, Op. 125 n.º 1, 'Heurigenquartett', una obra llena de vitalidad y elegancia.

El Quatuor Mosaïques está considerada como una de las grandes leyendas mundiales de la música de cámara.

Fundado en 1987 por miembros del Concentus Musicus Wien de Nikolaus Harnoncourt, el cuarteto revolucionó la interpretación historicista del repertorio clásico y prerromántico con su apuesta por los instrumentos de época y las cuerdas de tripa.

PARA FAMILIAS

Por su parte, el sábado 19, a las 17.00 horas también en la Sala Pereda, tendrá lugar el espectáculo familiar 'Esto es un poema', de Violeta y Péndula dentro del programa 'Camino Escena Norte'.

Recomendado a partir de 4 años, se trata de una "disparatada y divertida" historia de títeres y clown donde las verduras quieren escapar de la nevera y recorrer mundo, dos amigas compiten por un primer puesto en un concurso de poemas y hay un final inesperado que sugiere la necesidad de aprender a disfrutar más de la vida y ayudar al amigo, aceptándole tal y como es.

Bajo la dirección y dramaturgia de Paco Paricio, estará interpretada por Yolanda Francia y Raquel Gonzalo.