El nuevo convenio del comercio del calzado reduce la jornada a 39 horas y aumenta los salarios

La subida es retroactiva, desde el 1 de enero de 2024, y el acuerdo afecta a unos 600 empleados de 250 empresas en Cantabria



SANTANDER, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO), su homóloga en UGT y la patronal del sector han suscrito este jueves el nuevo convenio colectivo del Comercio de Piel, Cuero y Calzado, que en Cantabria afecta a unas 600 personas que trabajan en las 250 empresas que hay en la región.

El nuevo texto, con vigencia 2024-2028, incluye una reducción de la jornada laboral, de las 1.790 a las 1.764 horas, es decir, que a partir de la firma del documento y su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), los empleados del sector tendrán que hacer 39 horas semanales y no de 40.

Además, incorpora incrementos salariales en consonancia con el Índice de Precios al Consumo (IPC) para cada año de vigencia del convenio y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, por lo que las empresas deberán abonar los atrasos a sus plantillas.

Y se contempla también un aumento de las retribuciones de las jornadas trabajadas en festivos, que pasan del 175% al 200%, ha informado Comisiones Obreras en un comunicado.

El convenio recoge la adaptación a las normativas legales de igualdad, conciliación, contratación, formación, salud laboral y lenguaje inclusivo.

"Se trata de una petición que desde CCOO hacemos para todos los convenios porque aunque es lo que dice la ley, parece que si no está escrito en el convenio no se lee y no existen esos derechos", ha señalado Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, que ha señalado que están "satisfechas con la actualización de este convenio".

