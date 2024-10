El obispo de Santander muestra "desolación" por el "caos" en su Valencia natal y llama a ayudar

Archivo - El obispo de Santander, Arturo Ros (c), toma posesión del cargo, en la Catedral de Santander, a 16 de diciembre de 2023, en Santander, Cantabria (España).

El obispo de Santander, Arturo Ros, ha mostrado "desolación" por el "caos" generado por la gota fría en su Valencia natal y en otras provincias y comunidades de España y que "tanta vida" -ha dicho- "ha segado en horas, minutos, en un instante".

"En estos momentos, con más claridad en el corazón, me asomo a los efectos y la desolación de tantos paisanos de mi Valencia natal, así como de tierras de Castilla la Mancha y Andalucía, que vivieron momentos muy tensos y siguen con el susto en el cuerpo", ha manifestado Ros en una carta, remitida a los medios, en la que a través de la escritura refleja "sentimientos que ahora no soy capaz de expresar de otro modo".

En la misiva, el prelado de la Diócesis cántabra ha llamado a la ciudadanía a "ayudar del modo que esté en nuestras manos", recordando en este sentido que Cáritas Española ha abierto una cuenta para "encauzar nuestra ayuda generosa, oportuna y fraterna".

"Invito a toda la Iglesia Diocesana a sumarse a este esfuerzo", ha indicado Ros que, en la misa de conmemoración de todos los Fieles Difuntos, que oficiará este sábado, 2 de noviembre, a las 12.00 horas en la Catedral de Santander, pedirá especialmente por todos los fallecidos en estas inundaciones.

"Son vidas que nos ha arrebatado este fenómeno atmosférico que, nos es familiar en mi tierra, pero que esta vez ha ido más allá", ha apuntado el obispo, natural de Valencia, nombrado hace justo ahora un año en la Diócesis de Santander, sede en la que tomó posesión en diciembre de 2023.

"Algunos lo han perdido todo, muchos sueños y trabajo que drásticamente se han convertido en pesadilla. Las entrañas se me conmueven cuando veo a tantas personas angustiadas porque no encuentran a sus familiares, gritando sus nombres por las calles, y me brota un silencio orante ante aquellos que los encuentran, pero siendo tarde para volver a abrazarse", ha lamentado.

Tras comentar que ha sido la gota fría "del siglo", ha reclamado que la implicación sea también "la mayor, la mejor, la más adecuada" a la situación que tantas personas están viviendo, "sin esperanza" ni "luz", material y desde el punto de vista de la fe también.

A su juicio, es tiempo de demostrar que "somos familia e Iglesia y que nos duelen los demás miembros que sufren". Y en este sentido, ha agradecido a todas las personas que se han preocupado por lo sucedido y le han enviado mensajes solidaridad, condolencias y muestras de cariño y cercanía para que traslade "a quienes ocupan un hueco importante en mi corazón: la gente de mi tierra".

Con todo, y por último, Arturo Ros ha pedido confiar en Dios y rezar por todas las víctimas de esta catástrofe, tanto fallecidos como vivos.