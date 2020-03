Las obras de rehabilitación del Palacio de la Magdalena acabarán el 1 de junio, antes de lo previsto

La alcaldesa destaca la importancia del edificio para la economía y la historia de la ciudad

Las obras de rehabilitación del Palacio y el Paraninfo de La Magdalena acabarán el 1 de junio, adelantándose a los plazos previstos, dado que los trabajos se encuentran ya "muy avanzados".

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante una visita a las obras, que con una inversión de 2,5 millones de euros, comenzaron el pasado 22 de noviembre con un plazo de ejecución de ocho meses.

Acompañada por los concejales de Fomento, César Díaz, y Turismo, Miriam Díaz, la regidora ha detallado el estado de la reforma tras agradecer "la sensibilidad y el cuidado" del equipo de trabajo "que ha entendido la importancia del edificio para la economía y la historia de la ciudad, que dispondrá del mismo palacio pero renovado y actualizado".

Tras una reunión con los responsables de las obras, los dirigentes municipales han constatado que "no solo se cumplen los plazos, sino que se adelantan", ha precisado Igual, quien ha destacado que el Palacio de La Magdalena "es el motor económico de Santander" pues acoge "más de 1.000 actividades al año" entre congresos, recepciones, visitas, etc, además de las bodas civiles, "que no se han cancelado durante el desarrollo de las obras".

En cuanto al estado de los trabajos, Igual ha detallado que en el exterior del Palacio están finalizando las obras de pavimentación exterior de adoquín de granito y hormigón prefabricado en la zona norte-porche de carruajes y que se ha ampliado el ámbito de actuación a una zona de piedra deteriorada por el tránsito de coches.

También ha señalado que está finalizando la hidrolimpieza y aplicación de protector hidrofugante en todas las fachadas, quedando pendiente tan solo una esquina del arco de entrada, y que la próxima semana se van a colocar las peanas que dan soporte a las farolas.

Respecto al interior del Palacio, ya se han sustituido 220 ventanas de las 800 que tiene el inmueble y la previsión es acortar el plazo, que estaba previsto para finales de mayo, con la incorporación de otro equipo de trabajo.

Asimismo, continúan los trabajos de fontanería, que concluirán a principios de mayo incluyendo las pruebas de estanqueidad y funcionamiento, quedando pendiente la instalación del sótano, dado que en el resto de plantas ya se ha cambiado, lo que supone una ejecución del 75%.

En el equipamiento de la cocina se han instalado las nuevas campanas y se ha procedido al desmontaje total del mobiliario, y a principios de abril se ejecutará el nuevo equipamiento. Los suelos de madera se están fabricando en taller, y su montaje comenzará a principios de abril y se prolongará durante cuatro semanas aproximadamente para que esté listo a mediados de mayo.

De otro lado, en el Paraninfo a finales de este mes se inicia la colocación de la moqueta (los trabajos durarán unas tres semanas) y ya se están fabricando las butacas, cuya colocación está prevista para la segunda quincena de abril, así como la construcción del nuevo aseo para personas con discapacidad.

Por último, en la Casa de los Guardeses, que será una nueva oficina de información turística, se está ejecutado el drenaje interior de muros, casi la totalidad de la cubierta, y la estructura, por lo que, aunque su finalización estaba prevista para agosto, al no interferir con ninguna actividad, "el plazo se acorta considerablemente".

"Hoy es un día muy importante y gratificante porque seguimos manteniendo un patrimonio que es escaparate para la ciudad y que, con esta inversión de 2,5 millones de euros, este icono de Santander va a estar en perfecto estado", concluye la alcaldesa, avanzando que la próxima actuación municipal en La Magdalena "será en Caballerizas".

Igual ha querido dar las gracias personalmente tanto a la responsable del proyecto, Blanca de la Fuente, "que ha respetado el espíritu del palacio"; como a la directora, Lola Sainz; Carlos Bedia, de Clece (la empresa de mantenimiento); así como a los concejales de Turismo y Fomento y su equipo; y los responsables de Dragados, la empresa adjudicataria.