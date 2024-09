Las obras de la unidad de protonterapia de Valdecilla comenzarán a mediados de octubre

Salud dice que solo la tendrá antes Galicia, aunque "no es una carrera"



SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras para poner en marcha la unidad de protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla comenzarán a mediados del próximo mes de octubre, tras formalizarse el contrato adjudicado por más de 19,5 millones de euros a Vías y Construcciones.

La obra tiene un plazo de 24 meses y será "compleja y delicada" porque se tiene que compaginar con la actividad hospitalaria. Además, requiere una gran excavación para bajar a un nivel algo inferior al de la planta -4 del centro hospitalario, tal y como ha explicado este jueves en rueda de prensa el consejero de Salud, César Pascual.

Ha destacado que el lugar donde se va a ubicar esta unidad "no es un sitio fácil". En concreto, se instalará en la "especie de rotonda" o "plaza" entre el Edificio de las Tres Torres, la capilla y la Facultad de Enfermería.

De hecho, el consejero ha reconocido que "no la hubiera puesto ahí", sino que hubiera buscado alternativas "más cómodas" en lo referido a la ejecución de la obra, aunque eso no quiere decir que la ubicación elegida no sea "idónea. Para nada", ha apostillado, recordando que fue una decisión técnica.

La fecha prevista de inicio de obra es el 15 de octubre --en esa segunda quincena se celebrará el acto de colocación de la primera piedra--, y durará unos dos años. El plazo estipulado entre la recepción del búnker y su puesta en marcha era de otro año, aunque se prevé que se pueda acortar ya que la empresa adjudicataria de la máquina va "muy por delante" porque se contrató antes.

Además, ha dicho que de las comunidades que tienen proyectadas sus respectivas unidades de protonterapia la única que podrá tenerla antes que Cantabria es Galicia, aunque "no es una carrera".