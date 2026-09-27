La osa arrollada por un tren de mercancías en Campoo de Enmedio murió en el momento por el fuerte impacto

La osa murió en el momento del impacto con el tren.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La osa parda cantábrica arrollada en la noche del viernes por un tren de mercancías a la altura del municipio de Campoo de Enmedio, murió, "con toda probabilidad", en el momento del accidente por el fuerte impacto y la gravedad de los traumatismos que le ocasionó el choque.

Así lo ha informado esta tarde el Gobierno de Cantabria, el que ha confirmado que el ejemplar presenta graves lesiones traumáticas, compatibles con el golpe del convoy, que afectan a distintas partes del cuerpo del animal, incluyendo la mandíbula y varias extremidades, además de una importante lesión en la región lumbar.

El cuerpo, de una hembra de edad avanzada y cerca de los 150 kg, fue trasladado por los agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, ubicado en Villaescusa, durante la mañana de este sábado.

El cadáver ha sido conservado en refrigeración hasta la realización de la necropsia, que está prevista para la mañana de este lunes, y que permitirá completar la valoración veterinaria y obtener muestras de este ejemplar para su identificación genética y otros estudios relacionados con el estado sanitario de la especie en la Cordillera.