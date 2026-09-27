El Parlamento debatirá este lunes sobre Correos, la supresión de aulas, el proyecto Altamira y la política energética

Archivo - Edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 28 de septiembre, sobre el servicio de Correos; la supresión de aulas y docentes en la red pública de educación para el curso que acaba de comenzar; el proyecto Altamira y la política energética, entre otros asuntos.

La sesión comenzará a las 16.00 horas con dos mociones presentadas por PRC y Vox. En concreto, los regionalistas quieren conocer la situación del proyecto Altamira, mientras que Vox planteará las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Consejería de Educación (PP) entre los alumnos de la ESO "para poner en valor el papel determinante de Cantabria en la historia de España".

A continuación, PP y PRC defenderán otras dos proposiciones no de ley (PNL) relacionadas con el servicio de Correos, que se debatirán de manera conjunta.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista presentará otra (PNL) para "reimpulsar" la Mesa Sectorial del Diálogo Social y la Alianza por la Industria.

Y Vox abordará la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática del 2 de septiembre respecto al conjunto escultórico de Juan de Ávalos en Santoña.

CONTROL AL GOBIERNO

La sesión plenaria seguirá con tres interpelaciones de los grupos de la oposición al Ejecutivo 'popular'.

Así, el PSOE preguntará por los criterios aplicados para el cierre de aulas y la supresión de unidades y plazas docentes en la red pública para el curso 2026/27.

Por su parte, el PRC solicitará información sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Cámara en relación con el Programa ESPADE.

Mientras, Vox interpelará al Gobierno por el suministro energético, la capacidad de evacuación y el transporte eléctrico, así como por las medidas ante el impacto del alto coste de la energía en el tejido productivo e industrial.

En el turno de preguntas, el Grupo Regionalista se interesará por el estado de tramitación de la contratación del servicio destinado a garantizar la operatividad durante todo el año del segundo helicóptero de lucha contra incendios.

Vox preguntará al Gobierno por medias relativas a las previsiones del Ejecutivo respecto a la atención al medio rural.

La sesión concluirá con una batería de preguntas del PSOE referidas a las obras que se están realizando en el Colegio Rural Agrupado (CRA) Asón.