Pascual considera "un hecho histórico" la incorporación de 14 nuevos médicos al Hospital de Laredo

Salud busca "alternativas" al problema de los anestesistas que han llevado a suspender e l20% de las cirugías previstas la semana pasada

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha considerado "un hecho histórico" la incorporación "masiva" de 14 nuevos médicos en el Hospital de Laredo el pasado septiembre, un hecho "que nunca se había dado desde que se abrió" el centro, y que se incrementan a 17 con el ingreso de tres profesionales más que están en cartera.

Entre los nuevos médicos, el consejero ha valorado como "de gran trascendencia" la incorporación de dos neurólogos y de neumólogos a un hospital comarcal. "Hay especialidades que no es normal que vayan a los comarcales y han venido, están contratados en este hospital", ha remarcado.

Sin embargo, las que no se han cubierto son las plazas de anestesistas y se ha generado un problema con las bajas --siete en Valdecilla y tres en Laredo, que han llevado a suspender el 20% de las operaciones previstas la semana pasada--, si bien Pascual ha asegurado que se están buscando "alternativas".

Estas cuestiones se han abordado en una reunión de trabajo celebrada este martes en el hospital, en la que también han participado el director gerente del centro, Antonio Juan Pastor; y el alcalde de Laredo, Miguel González.

El director gerente ha explicado que el trabajo desarrollado en la organización y gestión del centro está dando frutos, aumentando su atractivo para los profesionales.

"A la llamada de contratación han acudido profesionales de urgencias, de rehabilitación, neurólogos, neumólogos, digestólogos o radiólogos". Una situación que ha calificado de "insólita" para un hospital comarcal, que son los que presentan más dificultades a la hora de contratar profesionales.

También ha puesto en valor la renovación del 12% de la plantilla médica con la incorporación sobre vacantes llevada a cabo, destacando igualmente la procedencia de fuera de Cantabria de más de la mitad de nuevos profesionales.

Una situación que, según el director gerente, está generando un efecto llamada y "de puente" para la llegada de nuevos profesionales al centro.

Por su parte, el alcalde de Laredo, en representación del área comarcal, ha agradecido la labor del hospital por intentar atraer más profesionales y la colaboración con la Consejería de Salud para solucionar los problemas que afectan al centro.

ANESTESISTAS

En relación a los anestesistas, el consejero ha explicado que el problema se ha producido porque hay siete bajas en Valdecilla y tres en Laredo, que han obligado a replantear la actividad quirúrgica y reducir actividad, sobre todo extraordinaria.

El gerente ha concretado que la semana pasada se suspendieron el 20% de las cirugías previstas y también sesiones de endoscopia así como alguna consulta de preoperatorio.

Pascual ha señalado que se están buscando alternativas para solucionar el problema "puntual" de las bajas de los anestesistas, "que están distorsionando tanto la actividad del hospital como la actividad de Valdecilla, pero que también esperamos encontrar una solución".

Al hilo, ha comentado que se están planteando distintas alternativas, por un lado, con los profesionales "que están", pero también para atraer en lo posible a otros de fuera que se puedan incorporar a la plantilla, "que es lo más importante".

"Yo estoy esperanzado, pero no son negociaciones fáciles", ha señalado, apuntando que no puede "avanzar más" sobre la situación porque "no tenemos nada cerrado".

El gerente ha señalado que en el Hospital de Laredo tenían la "enorme expectativa en el mes de octubre de tener un incremento de actividad" tras la inauguración en junio del nuevo bloque quirúrgico "y lo que hemos tenido es que frenar ese incremento de actividad".

"Para nosotros, dos o tres anestesistas nos cambian radicalmente la perspectiva. Y tenemos, creemos, opciones en los próximos meses también de poder contratar profesionales en esta especialidad", ha señalado Pastor.

ATENCIÓN PRIMARIA

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre la captación de médicos en Atención Primaria, Pascual ha informado que ya se ha cubierto "la mayoría" de los pueblos que tenían necesidad con la excepción de Cabezón de Liébana, donde "no ha querido ir nadie", si bien está cubierto por los médicos de la zona con un programa de autogestión.

En este sentido, ha explicado que ahora que se conocen las plazas "que están rechazando los facultativos" es cuando se pueden hacer de difícil cobertura "y poner otros incentivos".

"En términos generales ya hemos cubierto siete pueblos que no tenían médico" y "están prosperando las nuevas plazas que nos permitirán también cubrir las bajas, las vacantes y todo esto. Entonces, yo creo que es para estar muy satisfechos porque realmente vamos a quedarnos con una proporción muy alta de residentes que han terminado y estamos incorporando personal", ha concluido.