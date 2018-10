Pedro Duque dirige un encuentro en la última semana de la UIMP

Actualizado 09/09/2018 14:28:29 CET

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dirigirá, junto con la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, el encuentro 'Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and opportunities' que coincidirá con la última semana de actividad académica de los Cursos Avanzados de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

La cita se centrará en el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para el periodo 2021-2027 de la mano de profesionales como los vicepresidentes del CSIC Jesús Marco y Elena Domínguez, King L. Yeung, de The Hong Kong University of Science and Technology, Stéphane Ouaki, director general de la Research and Innovation European Commision, Jorge Velasco, coordinador institucional de la Delegación de Bruselas del CSIC o Isabel Campos, del Instituto de Física de Cantabria.

El ministro también estará presente, el miércoles, 12 de septiembre, en la ceremonia de clausura de los cursos de la UIMP, en la que la investigadora en el campo de la Física de Partículas Teresa Rodrigo y la soprano Ainhoa Artera recibirán el reconocimiento Doctor Honoris Causa.

La pianista Paloma O'shea será la encargada de leer la laudatio de Arteta, mientras que la profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Física Corpuscular, Carmen García, hará lo mismo con la de Rodrigo.

CULTURA

La cultura volverá a ser otra de las protagonistas en la decimotercera semana, en la que el compositor y violonchelista Iván Caramés dirigirá el Encuentro de Músicas de Asia, secretariado por la gestora cultural, Ainhoa Urcelay, que ofrecerá una visión amplia y general de la música tradicional/actual en diferentes regiones de ese continente.

Se trata de un recorrido enriquecedor a través de un mundo fascinante que amplía horizontes estéticos, a la vez que muestra los nexos comunes y flujos culturales entre multitud de manifestaciones musicales de diferentes zonas geográficas del planeta.

Contará con la presencia de los músicos y componentes del dúo Seda y Bambú, Rubén García y Abigail Horro, el director Gamelán de Java, David González, y los músicos Tsuyoshi Maeda, Shogo Yoshii y Pak Yanto.

Otro encuentro impartido en las aulas del Palacio de la Magdalena versará sobre 'Ciencia, arte y creatividad', y estará dirigido por Pedro R. García, coordinador del Área de Ciencia de la Fundación Botín y secretariado por Francisco José Moreno, director del mismo Área y Benjamin Weil, director artístico del Centro Botín.

Las ciencias de la salud también estarán presentes en la última semana con citas como el encuentro XVIII Industria Farmacéutica, dirigido por Félix Lobo, coordinador de Economía y Políticas de Salud de FUNCAS, que reflexionará entre otros asuntos de la actualidad, en importantes proyectos puestos en marcha que afectan a los medicamentos, como la armonización de ciertos aspectos de la evaluación de tecnologías, la reforma de los certificados complementarios de propiedad intelectual o los acuerdos de reconocimiento mutuo de evaluaciones e inspecciones con los EE.UU.

Hablarán sobre ello, la consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, el jefe de Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínico de Barcelona, Gonzalo Calvo, la subdirectora general de Farmacia y Productos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, María José Calvo, la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés o el director de Corporate Affairs Roche Farma y exdirector general de Farmacia y Productos Sanitarios, Federico Plaza.

'Atención domiciliaria: continuidad asistencial' pondrá el foco en el contexto sanitario que está cambiando profundamente como consecuencia del envejecimiento demográfico, la cronicidad y la dependencia. El proceso de cambio es acelerado e irreversible y va a demandar profundas transformaciones en la oferta de servicios sanitarios a los pacientes.

Sobre ello reflexionarán profesionales como el director general de Salud Pública, Agustín Álvarez, el presidente de Cofares, Eduardo Pastor, el director general de Farmacia, Iñaki Betolaza, la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, Ana de Lima, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López, el presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo, el científico titular del CSIC Julio Pérez y la presidenta del Instituto de Formación de Cofares, Yolanda Tellaeche.

Dentro de la Catedra Extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad MSD-UIMP, dirigida por el exrector de la UIMP, César Nombela, se llevará a cabo el encuentro 'Perfilando una estrategia nacional de medicina personalizada en el SNS', dirigido por Alexander Roediger, oncólogo de MSD y Natividad Calvente, directora de Políticas Públicas de MSD.

El objetivo del curso es, en definitiva, analizar la situación nacional y europea de la Medicina de Precisión y los retos éticos, legales e instrumentales a los que hacer frente para el abordaje de una estrategia nacional de Medicina de Precisión en el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, el encuentro 'Science to Business: food for thoughts', diseñado para presentar una visión de la ciencia como un factor innovador para cambiar la sociedad, pondrá sobre la mesa el concepto, que ayuda a traducir los beneficios de la ciencia a la sociedad real a través del trinomio: innovación, información y conocimiento.