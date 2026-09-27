Piden el ingreso en prisión provisional para el condenado a doce años por agresión sexual a dos niñas pequeñas

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SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El condenado a 12 años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas de corta edad a las que cuidaba se enfrenta a la petición de prisión provisional que solicita para él la madre de las pequeñas, que ejerce la acusación particular.

La media se abordará en una vista que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria el próximo viernes, 2 de octubre.

La sentencia, que no es firme, le consideró autor de dos delitos continuados de agresión sexual a menor de trece años, sin penetración y con abuso de superioridad. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le impuso la prohibición de comunicar y acercarse a las víctimas durante ocho años, y una medida de libertad vigilada tras su salida de prisión de siete años.

Y en concepto de responsabilidad civil, el fallo acordó una indemnización de 30.0000 euros a una de las afectadas, y de 20.000 euros a la otra, por el daño moral que les causó y por las secuelas psicológicas permanentes que sufren.

Según los hechos que se recogían en la resolución judicial, el procesado trabajaba prestando servicios de limpieza en un bar donde la madre de las menores y su esposo eran cocineros.

"A raíz de la amistad surgida y como quiera que la pareja no tenía a nadie con quien dejarlas mientras trabajaban, el acusado se ofreció a cuidar de las hijas, haciéndolo unas veces en casa de estas y otras veces en su casa", relata la sentencia.

Así las cosas, el acusado, a lo largo de tres años y "siendo conocedor de la ventaja que le procuraba ser amigo de la familia y con la confianza que a su vez ello comportaba en orden a la mayor facilidad en la realización de los hechos", abusó de las menores, que entonces contaban entre tres y cinco años la pequeña, y entre cinco y nueve años la mayor.

El hombre actuaba por separado, sin que una conociera lo que le había hecho a la otra. La sentencia relata distintos hechos en los que el acusado se masturbaba delante las menores, les pedía que lo hicieran ellas, les realizaba tocamientos y les mostraba en el móvil páginas de pornografía.