El PP denuncia que Cantabria dejará de percibir 108 millones si el Gobierno de Sánchez no aprueba los PGE 2025

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular por Cantabria Félix de las Cuevas ha denunciado este miércoles que esta comunidad autónoma dejará de percibir en tiempo y forma 108 millones de euros este año (9 millones al mes) si el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y no aprueba unos nuevos para 2025 que actualicen las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica o haya un Real Decreto Ley a tal efecto.

"Parece que el único objetivo de Pedro Sánchez es mantenerse en La Moncloa al precio que sea, caiga quien caiga y cediendo todo lo que haya que ceder sin importarle ni lo más mínimo el desarrollo de Cantabria ni el bienestar de los cántabros", ha criticado en un comunicado.

Para De las Cuevas, cada vez es más evidente "la gran dificultad" que tiene el Gobierno del PSOE para alcanzar una mayoría sólida que le permita aprobar unos PGE. "Todo apunta a que Sánchez volverá a prorrogar los presupuestos del año 2023 ante la falta de acuerdos entre la coalición. Estamos ante el Gobierno más débil de la democracia, hipotecado por sus acuerdos con sus socios separatistas", ha lamentado.

El diputado ha recordado que las cuentas para 2025 ni siquiera han sido presentadas en las Cortes Generales para su tramitación y "parece que se está lejos de un acuerdo" para poder, al menos, presentar un proyecto de presupuestos para su debate. Por tanto, según de las Cuevas, y en el mejor de los casos, los PGE no estarían aprobados antes de abril o mayo. "Sánchez no es capaz no solo de aprobar unos presupuestos; es incapaz siquiera de presentarlos para su debate en el Parlamento", ha reiterado.

Y ha advertido que sin presupuestos del Estado aprobados Cantabria no puede esperar transferencias para financiar importantes obras para la región como La Pasiega o el Mupac, entre otras.

Para el popular, las consecuencias de la doble prórroga de los PGE de 2023 obligarían al Gobierno de Cantabria a "vigilar el ritmo de la ejecución presupuestaria" porque los ingresos del Estado llegarían con un retraso, pero no con importes nuevos o ampliados para hacer frente a los efectos de la inflación. "Además, si no se actualizan las entregas a cuenta habrá nuevas tensiones de tesorería en todas las comunidades autónomas", ha alertado.

"Necesitamos un Gobierno que atienda las necesidades de los españoles y no esté sólo al servicio de su propia ambición. Está claro que el Ejecutivo socialista no tiene un proyecto de país y sus socios separatistas le tienen paralizado. Dejen de perjudicar a los españoles y convoquen elecciones ya", ha concluido.