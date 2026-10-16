El PRC acuerda no concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre

Archivo - El líder del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo del PRC ha acordado este viernes no presentarse a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre tras un amplio debate que ha concluido con 39 votos favorables a no concurrir y 14 partidarios de hacerlo.

El secretario general de la formación, Miguel Ángel Revilla, que ha sido uno de los contrarios a ir a Madrid, ha señalado que la decisión responde "a la polarización política nacional" y a las dificultades que, a su juicio, tendría para obtener representación en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha opinado que un resultado desfavorable en los comicios nacionales podría perjudicar a las elecciones autonómicas de mayo.

"Es un escenario totalmente excepcional, un escenario que no se había vivido nunca en Cantabria, donde hay tan poco margen entre unas elecciones nacionales y unas elecciones regionales", ha apuntado Revilla.

El PRC ha adoptado el acuerdo después de celebrar una primera reunión del Comité Ejecutivo el miércoles día 7, y abrir un periodo de consulta de una semana a las juntas locales y comarcales para recabar su opinión.

Durante el debate, los partidarios de concurrir defendieron la importancia de mantener la presencia del partido en las elecciones generales. Mientras que, quienes apostaban por no hacerlo, argumentaron que la actual "bipolarización" política dificultaría que una formación regionalista obtuviera representación parlamentaria.

Además, Revilla ha considerado que tendría menos capacidad de influencia en Madrid que en anteriores legislaturas, cuando su representación en el Congreso permitió impulsar reivindicaciones para Cantabria.

En este sentido, el secretario general del PRC ha reivindicado la labor de José María Mazón durante su etapa como diputado en el Congreso y la de José Miguel Fernández Viadero en el Senado, entre 2019 y 2023.

Revilla ha anunciado que el partido concentrará sus esfuerzos en reforzar la organización y preparar las elecciones autonómicas de mayo, en las que Paula Fernández encabezará la candidatura.

"Vamos a dedicarnos a lo nuestro, a defender nuestra sanidad pública y nuestra educación", ha afirmado Revilla, que también ha destacado la importancia de los servicios sociales, la dependencia y la vivienda, competencias transferidas al Gobierno de Cantabria.

Así, el líder regionalista ha defendido que el objetivo de su formación será "mejorar la vida de los vecinos en el día a día" y continuar "denunciando problemas que afectan a distintos puntos de la comunidad".

Por último, el Comité Ejecutivo ha aprobado que el Congreso del partido se celebrará el 31 de enero.