El PRC denuncia "el peor verano" en materia sanitaria de los últimos 30 años en Cantabria

Propone un incentivo para profesionales en zonas despobladas



SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha denunciado que Cantabria está viviendo "el peor verano" en materia sanitaria de los últimos 30 años, especialmente por "el abandono y la dejadez" de la Atención Primaria en Liébana y Campoo por parte del Gobierno (PP), y ha propuesto un incentivo económico para los profesionales que vayan a trabajar a las zonas despobladas.

Así lo ha trasladado la diputada del PRC, Paula Fernández, este lunes en rueda de prensa, junto a los portavoces regionalistas de Reinosa, Daniel Gómez, y de Potes, Manuel Bahíllo.

Fernández ha criticado que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, se comprometió a "solucionar los problemas de la sanidad en esta tierra en 100 días" y, sin embargo, han pasado 411 días y "la sanidad de Cantabria vive una de sus peores situaciones".

Así, ha puesto como ejemplo que en comarcas con riesgo de despoblamiento como Liébana "no hay pediatra desde mayo, no hay visos de solución" y en Campoo "no hay médico en el SUAP de Reinosa".

Según ha señalado, Cantabria afronta esta situación cuando está "a reventar de turistas, con una población multiplicada por diez, una escasez de profesionales inédita, una incidencia de Covid en los últimos meses alta y una falta de planificación por parte de los políticos al mando de la sanidad".

Asimismo, ha reiterado la "preocupación" del partido por el proceso de estabilización del personal interino que debe estar finalizado a finales de este año y "lleva un retraso muy importante".

La diputada regionalista también ha destacado que las listas de espera, "lejos de solucionarse", han "aumentado" en julio en 17.501 pacientes en la quirúrgica y en 35.000 en la primera consulta.

En cuanto a la atención especializada en los hospitales en Valdecilla y Laredo ha apuntado que "los problemas no han hecho más que agravarse".

En concreto, ha censurado el "caos absoluto" del Hospital de Laredo, con "cinco horas de espera en Urgencias", la derivación de pacientes a Valdecilla y la "supresión" del servicio de hospitalización domiciliaria.

Mientras que Valdecilla, ha recordado que en la convocatoria de plazas de especialistas "tuvieron que rectificar", hace días hubo un sistema informático que hizo "desaparecer 200 pacientes de los archivos", los "problemas" de los trabajadores, como el personal de limpieza, están "al orden del día"; y "el problema con la dirección médica ha hecho dimitir a todos los subdirectores".

34 AYUNTAMIENTOS PIDEN LA AYUDA AL TRANSPORTE SANITARIO

Respecto a la Atención Primaria, Fernández ha criticado que "no es la prioridad del Gobierno" y los decretos que "deja en manos de los ayuntamientos" como el transporte sanitario han sido "un parche", a cuya ayuda se han acogido "34 ayuntamientos" de los 60 afectados --84 consultorios--.

Además, ha puesto de manifiesto que lo "más grave" se está viviendo en centros de salud cabeceras de comarca, donde hay fines de semana en los que "tampoco hay medico", como Ampuero u Ontaneda, con enfermeras "al frente", "sin que sean sustituidas" y haciendo consultas "por teléfono".

También ha asegurado que los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) están "a punto de estallar", este verano no han tenido "ni refuerzos ni sustituciones". "Se ha normalizado la falta de médico que suple la enfermera", ha valorado.

Para poner "solución" a esta situación sanitaria en la comunidad y que en las zonas de Campoo y Liébana haya profesionales en Atención Primaria, el PRC trabaja en una propuesta para que se pongan en marcha incentivos económicos para que los profesionales vayan a trabajar a zonas despobladas de la región.

Fernández ha reconocido que se trata de un complemento profesional que es "difícil" de poner en marcha para "no discriminar" a los demás profesionales, pero ha indicado que existe una orden para luchar contra el despoblamiento.

De esta forma, los regionalistas también esperan que los 30 médicos y 4 pediatras que finalizan su residencia en septiembre "no se vayan de Cantabria".