El PRC pide la comparecencia de Pascual en el Parlamento por la dimisión de la gerente de Valdecilla

Y el "caos" en la gestión de las listas de espera

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández, ha pedido hoy la comparecencia del consejero de Salud, César Pascual, en el Parlamento para que explique las razones de la dimisión este martes de la gerente de Valdecilla, María Dolores Acón, ante el "caos" detectado en la gestión de las listas de espera.

Fernández ha elevado una queja formal a la Mesa del Parlamento por la "gravísima ocultación de información" en la que a su juicio está incurriendo el Gobierno de Cantabria desde mayo, por no facilitar una justificación "razonable y comprensible" a las sucesivas preguntas del Grupo Regionalista sobre la contabilización de la salida de la lista de espera de "registros que no corresponden a pacientes atendidos y que no aparecen en ningún sitio".

Ante esta situación, ha reprochado a la presidenta "sanitaria", María José Sáenz de Buruaga, "el incumplimiento de su obligación de facilitar la información requerida" por la oposición desde el mes de mayo hasta en tres ocasiones, tras constatar que los datos de las listas de espera "no cuadran" y que en los datos publicados existen "miles de registros de salida" que no corresponden a pacientes atendidos "sin que nadie explique de qué se trata".

"Hasta en tres ocasiones hemos preguntado al Gobierno por qué no coinciden los miles de registros de salida con los pacientes atendidos y por qué la brecha es cada vez mayor", ha explicado la parlamentaria, quien ha denunciado la "desaparición" de "hasta 90.000 registros de primeras consultas, más de 88.000 de pruebas diagnósticas y 4.300 de la lista quirúrgica".

A su juicio, esta situación constata el "caos" que rige en la gestión de las listas de espera y que "pone en cuestión la acción del Gobierno de Cantabria" y su plan para la reducción de las esperas dotado con 65 millones de euros. "Lejos de ir a mejor, la situación no deja de empeorar y cada día son más los pacientes pendientes de atención, por lo que la Consejería de Salud debe reevaluar de inmediato el plan y sus objetivos", ha asegurado.

Precisamente con ese objetivo, el PRC ha pedido la comparecencia urgente en el Parlamento del responsable de la ejecución de dicho plan, con el fin de analizar no sólo el sistema de contabilización y el porqué de "esos registros que no aparecen en ninguna parte", sino también y sobre todo "qué está fallando y cuál es la razón por la que el número de pacientes y los tiempos de espera no cesan de aumentar pese a la inversión millonaria que está gestionando el Gobierno".

En este sentido, ha insistido en que a pesar de contar con una inversión de 65 millones de euros, la gestión de ese plan está siendo a su juicio "un caos" y los resultados "no se ven por ningún sitio". Por el contrario, hoy "hemos constatado que hay pacientes que están recibiendo cartas que demoran su atención en consultas de oftalmología hasta 23 meses", ha precisado Fernández.

"Los regionalistas nos tememos que lo que falla es el equipo gestor, por lo que queremos que el responsable comparezca en el Parlamento y facilite todas las explicaciones oportunas", ha concluido la parlamentaria.