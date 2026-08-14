Profesores de Náutica de la UC lanzan una app que analiza el efecto de la acumulación biológica en instalaciones navales

David Salvador Sanz e Iván Mendiguren Pelayo, en el Laboratorio de Biofouling de la ETS de Náutica. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Profesores de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria (UC) han desarrollado una aplicación que permite a los estudiantes analizar la pérdida de eficiencia energética en intercambiadores de calor como consecuencia de la acumulación y ensuciamiento biológico.

En un comunicado, la UC ha subrayado que el proyecto tuvo como objetivo principal desarrollar e implementar una herramienta docente innovadora que permitiera al estudiantado analizar la pérdida de eficiencia energética en intercambiadores de calor como consecuencia del biofouling.

Para ello, los creadores han tratado de fomentar metodologías de aprendizaje activo y autónomo mediante el uso de TIC, facilitar recursos adaptados a las características del alumnado y mejorar los procesos de evaluación y seguimiento del aprendizaje.

Asimismo, pretendían reforzar la formación del alumnado en eficiencia energética, sostenibilidad e impacto medioambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La app se aplicó en diferentes asignaturas de los estudios de grado y máster vinculados a la Ingeniería Marina y Marítima de la ETS de Náutica.

Los destinatarios fueron más de un centenar de estudiantes de las asignaturas de Generadores de Vapor y Transmisión de Calor, Turbinas de Vapor y Gas I, Turbinas de Vapor y Gas II, Refrigeración, Transportes Especiales y Sistemas de Conducción.

Este proyecto de innovación docente está coordinado por Sergio García Gómez y cuenta con la participación de Luis Manuel Vega Antolín, David Salvador Sanz Sánchez y Alfredo Trueba Ruiz, pertenecientes al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y de la Construcción Naval de la ETS de Náutica.

Además, para el desarrollo técnico de la aplicación se contó con el apoyo del estudiante del grado en Ingeniería Marina Iván Mendiguren Pelayo, con una beca de investigación en tareas de diseño, programación, optimización y validación de la herramienta.