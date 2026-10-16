La promotora de 'Bosques de Santander' rehace el proyecto para "minimizar" el impacto en el barrio de Rucandial

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presenta, en rueda de prensa, 'Cantabria Alquila'., junto al consejero de Vivienda y Fomento, Roberto Media - GOBIERNO

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inmobiliaria Real de Piasca, promotora de 'Bosques de Santander', está "rehaciendo" este proyecto para "minimizar" el impacto del mismo sobre el barrio de Rucandial, en la capital cántabra.

Lo ha desvelado este viernes la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, a preguntas de los periodistas sobre esta actuación, y a través de los cuales ha aprovechado para "tranquilizar" a los vecinos y transmitirles "todo" su "apoyo".

Según ha explicado, el grupo empresarial ha accedido "a petición del Gobierno" a rehacer el proyecto, que prevé 7.850 viviendas -3.140 protegidas a precio asequible- en terrenos de Santander y también de Santa Cruz de Bezana y Camargo, para tratar de "minimizar" la afección en Rucandial. "No vamos a dar la espalda a los vecinos", ha asegurado Buruaga, y a quienes también ha trasladado su "empatía" y "cercanía".

Así, aunque ha reconocido el "interés público" de esta actuación, que contempla una inversión privada de 1.500 millones de euros y un retorno social de 320, ha precisado que dicho interés "no puede pasar por encima de los vecinos", de ahí que vayan a hacer "todo lo posible" y a desplegar la "capacidad de influencia" del Ejecutivo y su presidenta en la toma de decisiones para "tratar de salvar" el barrio Rucandial.