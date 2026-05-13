Un proyecto de la UC acerca la sostenibilidad empresarial y el consumo responsable a los alumnos de Primaria

Taller 'Detectives sostenibles' - UC

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de divulgación científica 'Empresas que cambian el mundo: ¡Tú también decides!', impulsado por personal investigador de la Universidad de Cantabria a través de Santander Financial Institute (SANFI), visitará centros educativos de la región cántabra entre los meses de marzo a octubre.

Tiene como finalidad acercar al alumnado de Educación Primaria el papel que desempeñan las empresas en la construcción de un mundo más sostenible, fomentando al mismo tiempo el pensamiento crítico y el consumo responsable desde edades tempranas.

La actividad se desarrolla mediante el taller participativo 'Detectives sostenibles¡, en formato de juego de pistas, en el que los estudiantes, organizados en equipos, deben resolver distintos enigmas relacionados con la sostenibilidad, la responsabilidad social y el impacto de las decisiones empresariales en la sociedad y el medio ambiente, ha informado la institución académica.

A través de esta dinámica, el alumnado conoce ejemplos reales de empresas comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como las certificadas B Corp, que integran criterios sociales, ambientales y de gobernanza en su modelo de negocio.

La investigadora principal del proyecto, Lidia Sánchez Ruiz, ha explicado que el objetivo del taller es acercar la sostenibilidad empresarial a los alumnos de 5º y 6º de Primaria. "Es una experiencia gamificada y lo que aprenden es cómo las empresas, más allá de sus objetivos económicos o financieros, pueden ayudar al medio ambiente y también a la sociedad".

El proyecto de divulgación científica contempla la realización de talleres en distintos centros educativos de Cantabria a lo largo de 2026, reforzando el compromiso de la Universidad de Cantabria con la transferencia de conocimiento y la formación en valores.

La iniciativa ha sido reconocida con la Mención Especial Talleres del Comité Organizador del XVII International Workshop in Operations Management and Technology (OMTech 2026), organizado por la Sección de Dirección de Operaciones y Tecnología (ACEDEDOT) de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE), en colaboración con la Universidad de Almería.

Este reconocimiento pone en valor la innovación, calidad e impacto social del proyecto.

Con estas acciones, la UC continúa promoviendo una ciudadanía más informada, crítica y comprometida con los desafíos del desarrollo sostenible.