El PSOE acusa al PP de "abandonar" Cercanías de Cantabria durante el Gobierno de Rajoy: "De aquellos polvos estos lodos"

Archivo - La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - GOBIERNO CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha acusado al Partido Popular de "abandonar" la red ferroviaria de Cercanías de Cantabria durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

"De aquellos polvos estos lodos", ha expresado la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha afirmado que el PP "no pierde la oportunidad de mostrarnos a todos los cántabros su demagogia y sus mentiras", después de que este viernes el senador popular, Íñigo Fernández, haya pedido al Ejecutivo central (PSOE-Sumar) que explique a los cántabros la situación en la que se encuentran los nuevos trenes de Cercanías comprometidos con la región y criticar el "abandono" de esta red, así como el tercer carril de la A-67 entre Polanco y Santa Cruz de Bezana, tras la paralización de las obras. "Sánchez nos trata como tontos" y "Casares nunca está", ha dicho en rueda de prensa.

Quiñones ha respondido en un comunicado que "el Partido Popular destino 0 euros a mantener la red ferroviaria de Cercanías. Con esa hoja de servicios a Cantabria yo estaría callado y escondido, pero el PP de la desvergüenza sale a pedir explicaciones".

Para la portavoz del PSOE cántabro, "el PP no tiene ningún tipo de credibilidad" para hablar de las infraestructuras en Cantabria y tampoco "ningún tipo de vergüenza cuando no destinaron ni un solo euro durante 8 años de gobierno al mantenimiento de la red de Cercanías".

En cambio, Quiñones ha destacado que el Gobierno de España ha puesto en marcha un plan para la modernización de la red ferroviaria "con 1.700 millones de euros de inversión en Cantabria y con un 95% de los recursos del plan movilizados".

"Entendemos, compartimos y nos preocupan todos los retrasos y problemas que se están generando en la red de Cercanías y como está afectando a los usuarios pero, frente al PP que nada hacía por mejorar la red, hoy el Gobierno de España está llevando a cabo obras e inversiones para que en poco tiempo tengamos una red completamente renovada, con más fiabilidad en horarios y frecuencias, más seguridad y confort para los usuarios y nuevos trenes".

Por otra parte, la portavoz del PSOE cántabro ha asegurado que tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como el delegado del Gobierno, Pedro Casares, han explicado que se está trabajando en mejoras en el proyecto del tercer carril a Polanco y trabajando con la empresa adjudicataria para que se restablezcan las obras "cuanto antes".

Por último, Ainoa Quiñones ha pedido al PP "dejar de lado la confrontación permanente y ponerse a trabajar junto al Gobierno de España en mejorar Cantabria". "Aquí la única que se esconde es Buruaga y su Gobierno, incapaz en tres años de sacar ningún proyecto propio adelante", ha dicho.

"Van a llegar a las elecciones autonómicas con una hoja en blanco de inversiones y proyectos propios realizados, solo han sabido gestionar la buena herencia recibida y nada más", ha concluido.