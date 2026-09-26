El PSOE de Cantabria celebrará su Conferencia Política el 28 y 29 de noviembre

Pedro Casares y Agustín Molleda en el Comité Autonómico del PSOE de Cantabria - PSOE CANTABRIA

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria celebrará el 28 y 29 de noviembre su Conferencia Política en el edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria (UC), según ha anunciado este sábado el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares.

El líder socialista ha dado a conocer la celebración del cónclave durante su intervención ante el Comité Autonómico del partido que se ha celebrado en la Escuela de Minas de la UC en Torrelavega.

La Conferencia Política se celebra cada cuatro años, de forma previa a las elecciones autonómicas y municipales, y en ella se culminará el trabajo sectorial desarrollado durante estos últimos meses para definir el proyecto de gobierno del PSOE para Cantabria.

Casares ha señalado que la Conferencia Política será "una oportunidad para mirar hacia el futuro y definir, con valentía, compromiso, ambición y visión de región, el proyecto que queremos construir para nuestra tierra".

"Un proyecto que parte de nuestra realidad, de las fortalezas y necesidades de Cantabria y, al mismo tiempo, con el que seamos capaces de anticiparnos a los grandes cambios que están transformando nuestra sociedad", ha añadido.

Y ha pedido a los socialistas trabajar "unidos" para afrontar "el reto de dibujar una hoja de ruta compartida de la Cantabria queremos para los próximos años".

Casares también ha considerado que los socialistas son los únicos "avalados por nuestra hoja de servicios y nuestra historia" para hablar de "derechos, fortalecer los servicios públicos, proteger la sanidad, la educación y la dependencia de recortes, impulsar políticas de vivienda pública real y crear empleos de calidad".

Igualmente, ha reivindicado que solo el PSOE "está avalado para modernizar la industria y reindustrializar comarcas como el Besaya o Campoo, apostar por la universidad pública, la innovación, la ciencia y el conocimiento, proteger nuestros espacios naturales, defender un transporte público de calidad y un desarrollo sostenible, y para defender una Cantabria igualitaria, justa, diversa, inclusiva y con memoria democrática en la que quepamos todos y todas".

Por todo ello, el líder de los socialistas cántabros ha aseverado que Cantabria "necesita al PSOE".

"Somos los únicos con Cantabria en la cabeza y en el corazón, con un proyecto claro, creíble y reconocible para esta tierra. Los únicos que lo hicimos antes y lo volveremos a hacer en 2027", ha dicho.