El PSOE denuncia la "falta de gestión" del Gobierno en las ZEC como Pas- Pisueña tras el vertido de purines

El secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Gonzalo Fernández Villegas - PSOE

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado la "falta de gestión" del Gobierno de Cantabria (PP) en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) como Pas Pisueña.

Así lo ha criticado este jueves en un comunicado el secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Gonzalo Fernández Villegas, que ha lamentado que "esa falta de control y protección ha provocado el vertido de purines" que se produjo el pasado viernes 17 en el municipio de Saro, que afectó a los ríos Pisueña y Llerana y causó la muerte a más de 2.100 peces.

"Estos vertidos no pueden pasar nunca en ningún río y deben intensificarse los controles que se llevan a cabo, pero es aún más grave y alarmante que se haga en una zona de especial conservación como son los ríos Pas y Pisueña, integrado dentro de la Red Natura 2000", ha señalado el responsable socialista.

En este sentido, ha censurado que "declarar un espacio como protegido y no dotarlo de vigilancia, inspección y control sobre las actividades que lo rodean convierte esa protección en papel mojado".

"Lo ocurrido en el Pas-Pisueña demuestra que la figura de ZEC no ha impedido nada porque detrás de ella no hay ni presencia de agentes, ni inspecciones periódicas a explotaciones ganaderas e industrias, ni un sistema de alerta temprana capaz de evitar un desastre de esta magnitud", ha denunciado.

Fernández Villegas ha subrayado que la actuación del Gobierno de Cantabria "no puede limitarse únicamente a reconocer que la zona afectada tardara años en recuperarse, en cifrar en 2.100 los peces muertos por el vertido y en abrir un expediente por infracción administrativa a la explotación ganadera que ha provocado los vertidos".

Así, ha acusado al Ejecutivo de "no creer en la protección efectiva de la naturaleza. Un espacio protegido sin gestión activa no protege absolutamente nada", ha reiterado, apuntado además que "no estamos ante un hecho aislado".

"Desde el PSOE de Cantabria ya hemos exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno del PP que apruebe los planes de gestión de los espacios naturales protegidos de la región. La inmensa mayoría de estos espacios carecen de un plan de gestión actualizado o no tienen ninguno, una situación que ya denunciamos en el caso de El Puntal, el bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal o el Parque Natural de Oyambre", ha explicado.

Por ello, ha señalado que el PSOE registró una Proposición No de Ley para exigir que se cumpla la normativa y se gestionen "de una vez" los espacios protegidos de Cantabria. "El PP sigue sin hacerlo, y las consecuencias de esa inacción ya no son hipotéticas, están en el fondo de un río sin vida", ha enfatizado.

Finalmente, ha reiterado que "faltan explicaciones y responsabilidades y sobran excusas" en la gestión de los espacios naturales por parte del Partido Popular.

"Estamos ante un atentado medioambiental de extrema gravedad, con miles de animales muertos y un ecosistema fluvial protegido destruido durante años. Confiamos en que la investigación en curso se traduzca en la depuración de responsabilidades para quien haya provocado el vertido, sin que quede reducido a un simple expediente administrativo", ha concluido.