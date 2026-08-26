El PSOE denuncia la falta de Policía Local para coordinar la seguridad y el tráfico en los partidos del Racing

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SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado este miércoles que para los partidos del Racing en El Sardinero "tan solo" se moviliza a cinco agentes de la Policía Local a los aledaños para coordinar la seguridad y el tráfico.

En rueda de prensa, el también secretario general de los socialistas santanderinos ha criticado el plan de movilidad que ha puesto en marcha el equipo de Gobierno (PP) para los encuentros, y ha recordado que en el Pleno de mañana el PSOE presentará una moción con el objetivo de crear una nueva estrategia en este ámbito.

"En el primer partido de LaLiga, contra el Villarreal, ya se vio la falta de planificación. Para el PSOE no se puede hacer una planificación con solo cinco policías para atender a 23.000 personas, y dejando solo a cuatro para el resto de la ciudad. Consideramos que es claramente insuficiente", ha matizado.

Así, ha destacado que el operativo ante el conjunto castellonense estuvo dirigido por un agente raso, algo que, a su juicio, la alcaldesa, Gema Igual, "no debería tolerar que se repita".

Y es que, para Fernández, un dispositivo de estas características debería de contar con, al menos, 15 policías locales.

Por otra parte, ha criticado que la Policía Local "no tiene material suficiente" para controlar el tráfico, y ha lamentado que los bomberos no están presentes durante los partidos.

"No se puede improvisar en un partido de Primera División. Desde el PSOE exigimos soluciones inmediatas porque, además, en el partido de este viernes, el encuentro del Racing va a coincidir con otros eventos multitudinarios como el Negrita Music o el Sonorama", ha señalado.

Por todo ello, el portavoz socialista ha pedido al Ayuntamiento "actuar ya" y que se adelante a lo que pueda ocurrir.

En este sentido, Fernández ha instado al equipo de Gobierno a realizar "un plan estable" en el que se refuerce el transporte público, sobre manera, al finalizar el encuentro; lanzaderas los días de más afluencia; aparcamientos disuasorios; e incentivos para utilizar el TUS a los aficionados.

Por último, ha requerido a la alcaldesa que "deje de improvisar y gestione la movilidad", puesto que, a su juicio, Santander tiene "que estar a la altura" del equipo de la ciudad.