El PSOE propondrá en el Parlamento la gratuidad del transporte en Bachiller y FP

El portavoz parlamentario del PSOE de Cantabria, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista pedirá en el Pleno del Parlamento de este lunes elaborar un plan de extensión progresiva de la gratuidad del transporte escolar a los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, con el objetivo de que el desplazamiento a los centros "no suponga una "barrera ni un factor determinante a la hora de continuar los estudios".

En rueda de prensa, el PSOE ha subrayado que, a través de una proposición no de ley (PNL), propondrán a la Cámara instar al Gobierno de Cantabria a que extienda "poco a poco" la gratuidad del transporte a estos niveles y que lo haga empezando por "quienes más lo necesitan".

En este sentido, ha opinado que los colectivos más vulnerables son los alumnos de poblaciones rurales y, en especial, el de zonas en riesgo de despoblación.

Como ha explicado este viernes el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, la PNL impulsa de forma "realista" un cambio de modelo, pasando del actual basado en ayudas individualizadas a uno que garantice el acceso a quienes necesiten desplazarse fuera de su localidad para cursar Bachillerato o FP.

La iniciativa aboga por desarrollar este plan aprovechando las rutas de transporte escolar ya existentes cuando sea posible y adaptándolas y ampliándolas donde haga falta, además de que exige respaldo económico para su implantación en los Presupuestos de los próximos años.

Asimismo, reclama "transparencia y rendición de cuentas", pues en uno de sus puntos solicita que el Gobierno presente al Parlamento antes de finalizar este curso un informe sobre cuántos estudiantes pueden beneficiarse, qué rutas se verán afectadas o cuánta financiación es necesaria.

Iglesias ha defendido la importancia de este plan ya que "la educación es una herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades, y éstas no pueden depender del lugar en el que vive cada persona".

"Dos jóvenes con las mismas ganas, incluso con las mismas notas, no tienen las mismas facilidades si uno vive al lado del instituto y otro a 30 kilómetros", ha sentenciado.

Además de esta PNL, el Grupo Socialista llevará al Pleno del lunes asuntos como la reducción de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, la falta de atención pediátrica en Reinosa y la situación económica de la comunidad después de que los datos publicados en septiembre apunten a Cantabria como la autonomía que menos creció en 2025.

UN MODELO QUE "PERJUDICA A CANTABRIA"

En concreto, según el PSOE, el PIB registró un aumento del 1,7% y se situó "a la cola de todo el país2, lo que, a su juicio, significa que "la gestión del Gobierno no es buena" y, además "nada apunta a que esa brecha vaya a cerrarse en 2026".

El portavoz ha lamentado que el modelo del PP "perjudica a Cantabria", ya que "deja pasar oportunidades para la industria, presupuesta inversiones que luego no se ejecutan, hipoteca el futuro con obras carísimas o convenios con entidades privadas que atan a la comunidad por décadas, da cancha a la especulación o baja los impuestos a quienes más tienen mientras muchas familias no pueden pagar su vivienda".

Por otro lado, los servicios públicos protagonizarán de nuevo algunos de los asuntos que llevarán a la sesión plenaria los socialistas, que preguntarán por el nuevo pliego del servicio de ayuda a domicilio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), ya que "recorta" la atención durante los fines de semana y festivos.

Iglesias ha lamentado al respecto que "la dependencia no descansa en domingo", por lo que ese recorte "no se entiende" y es "una discriminación que nadie merece".

El otro bloque de preguntas del PSOE se centrará en la situación sanitaria del área de salud Campoo-Los Valles, que "vuelve a ser un ejemplo de abandono" después de que la Consejería de Salud haya dejado a las familias sin pediatra al no haber cubierto la ausencia de las profesionales.

A ello se suma que el centro de salud sigue cerrado, o que "no se sabe nada" de la base del 061 que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, prometió para Reinosa.

"Vivir en Campoo no puede significar tener que recorrer decenas de kilómetros para recibir una atención sanitaria básica", ha concluido.