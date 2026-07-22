Publicado en el BOC el acuerdo sobre el encuadramiento extraordinario de carrerra para todo el personal del SCS

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SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles el acuerdo adoptado el pasado 18 de junio en la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias por el que se establecen los criterios generales del encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional propuesto por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para todo el personal estatutario.

El acuerdo fue suscrito por todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa (Sindicato Médico, CSIF, CCOO, ATI y SATSE) CSIF, SATSE y Sindicato Médico), a excepción de UGT y se aprobó el pasado 9 de julio por el Consejo de Gobierno.

En base a este acuerdo, el SCS realizará las convocatorias de este encuadramiento excepcional, que tratará de actualizar los derechos del personal vinculados a los diferentes méritos y servicios prestados.

De esta manera queda actualizado el complemento de carrera y desarrollo profesional, tanto desde el punto de vista administrativo, como económico, continuando las convocatorias ordinarias.

Cuando se anunció el acuerdo, el consejero del ramo, César Pascual PP), explicó que éste pone fin a un "largo proceso de negociación", precedido de un "minucioso análisis" de las características y condiciones del mismo, para acabar, "de una vez por todas", con el "desfase" económico que se había producido entre el personal estatutario al ver interrumpidos sus derechos retributivos desde 2010.

El reconocimiento, que beneficiará a "todas las categorías profesionales sin excepción", implica una inversión económica de 17,5 millones de euros anuales, y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

Según Pascual, unos 6.000 sanitarios se beneficiarán del acuerdo del plus de carrera profesional.

EL PROCESO

Según recoge el acuerdo, consultado por Europa Press, las convocatorias extraordinarias se iniciarán de oficio mediante resolución del director de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa del SCS, que también será publicada en el BOC.

El plazo para la presentación de la solicitud será de un mes desde la publicación de las correspondientes convocatorias en el boletín de la comunidad autónoma.

Los interesados podrán presentar una única solicitud de reconocimiento de grado de carrera profesional.

Las solicitudes serán analizadas por comités de evaluación y corresponderá al director de Recursos Humanos del SCS dictar resolución condiendo o denegando este reconocimiento del grado de carrera profesional.

En el acuerdo se indica que, "con carácter general, los efectos económicos y administrativos del grado reconocido, se producirán desde el día de presentación de la solicitud".

Sin embargo, se producirán a 1 de enero de 2025 de reunir el solicitante los méritos y requisitos requeridos a esa fecha. De no ser así la fecha de los efectos económicos y administrativos será aquella en la que se disponga de los necesarios con el límite de la fecha límite del día de la solicitud.