Revilla dice que no es "socio incondicional" de Sánchez y no le apoyará si las concesiones a Cataluña "van más allá"

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha remarcado que su partido, el PRC, no es "socio incondicional" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que retirará su apoyo si las reuniones bilaterales con Cataluña "van más allá".

En este sentido, ha apuntado que los regionalistas "habremos votado el cincuenta por ciento de temas a favor y el cincuenta en contra", ya que actúan en función de un programa y de unas ideas que Pedro Sánchez y Cantabria "conocen perfectamente".

"No tenemos ninguna servidumbre" hacia el Gobierno, ha sentenciado el presidente cántabro en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, tras asegurar que "no habrá problemas" si en esas reuniones "no se va más allá de escuchar y dejarles claro qué es lo que se puede hacer o no en España", pero "en el minuto que eso se salte, vamos, sin duda ninguna".

De hecho, ha recordado que la negociación bilateral del Gobierno con Cataluña fue el motivo que hizo que el PRC votara en contra de la segunda investidura de Sánchez, a pesar de que había apoyado la primera, porque "había unas variantes muy importantes".

"No haremos ninguna cesión, ninguna cosa que altere un Estado donde las relaciones están perfectamente regladas con las comunidades, y nada de crear mesas donde además se van a tratar temas y no son constitucionales ni admisibles", ha asegurado.

Revilla ha destacado que el diálogo "siempre le ha parecido bien", pero cuando se traten temas "absolutamente constitucionales". Y es que España "es un país absolutamente libre" y se "puede decir todo", por lo que a Revilla "le parece bien que haya partidos que defiendan la independencia de Cataluña y que intenten luchar por ella, que intenten conseguir el cambio de normas", pero mientras no ocurre "tenemos que respetar las normas", porque si no esto "es el reino de taifas".

"Yo comprendo que haya territorios que por historias reales o inventadas quieran separarse de España y lo defiendan, pero aquí tenemos que cumplir todos las leyes", ha reiterado.

Según el líder regionalista, en Madrid "tienen muy clara su postura" en esta materia. "Somos partidarios de un Estado plurinacional con identidades que están reconocidas por la Constitución", un país "multilingüista y multicultural", valores que a juicio de Revilla hacen "más grande a España".

El jefe del Ejecutivo cántabro ha lamentado también que los catalanes sean "generalmente los mejor tratados" por el Gobierno y sus inversiones, en detrimento de otras comunidades como Cantabria, donde "somos pocos" y "desde luego no vamos a alterar el resultado electoral de España".

"Somos 580.000 y votan trescientos y pico mil. Eso es un barrio de Madrid o de Barcelona. Aquí prima la población, la influencia política", ha sentenciado Revilla, criticando que se prioriza a partidos "incluso desleales, que no van a las reuniones" o a actos "donde vamos todos y éstos -los independentistas- no aparecen nunca", como el homenaje celebrado recientemente en Madrid a los sanitarios, el Día de las Fuerzas Armadas o de la Hispanidad.

En este sentido, ha dicho que "no hay derecho" a que, mientras se invierte en estos territorios, Cantabria siga sin un tren rápido a Bilbao cuando el actual "para hacer 95 kilómetros tarda exactamente tres horas y diez minutos, diez más que cuando yo le usaba para ir a estudiar Económicas a Bilbao", ha lamentado el presidente.