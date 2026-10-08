Robots humanoides, un joven de 18 años con empresa de IA y el divulgador Jon Fernández, en el arranque del C-Meet

Jon Fernández, divulgador de IA, en el C-Meet de CEOE-Cepyme Cantabria - CEOE

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una demostración de robots humanoides y un joven de 18 años que ya tiene su propia empresa de Inteligencia Artificial han sido algunas de las propuestas más destacadas de la primera jornada del encuentro C-Meet, y en la que ha puesto el broche final el divulgador Jon Fernández, que ha advertido a los participantes: "Da igual a qué os dediquéis, la IA va a afectar a vuestro negocio".

El programa continúa el viernes con ponentes como Ángel Sánchez de Movellán, director general de LinkedIn para España y Portugal. Pero este jueves el protagonista ha sido Fernández, que cuenta con una comunidad que supera el millón de miembros y más de 100 millones de visualizaciones en redes sociales y 50 millones de reproducciones en YouTube.

En su ponencia, ha invitado a las empresas a cambiar su forma de entender la inteligencia artificial y a prepararse para una transformación que, a su juicio, va mucho más allá de incorporar una nueva herramienta.

La primera de las dos jornadas de la quinta edición del C-Meet -organizado por CEOE-Cepyme con apoyo del Gobierno de Cantabria- se ha abierto con Marc Revert, un mallorquín que con solo 18 años lidera su propia compañía de inteligencia artificial, Orga AI.

El joven emprendedor, que creó su empresa con 100 euros que le dieron sus padres, ha destacado que no siempre son necesarios grandes recursos para comenzar un proyecto.

Durante su ponencia, el CEO de Orga AI ha repasado su trayectoria desde que comenzó a programar con ocho años, y ha hecho hincapié en que su historia "se basa en un montón de trabajo, aunque la gente solo se quede con la punta del iceberg".

La agenda del jueves también ha incluido una mesa redonda sobre la Red de Talento Cántabro en el Exterior de la patronal cántabra. Ana Lanza, Senior Capacity Manager en Grupo Volkswagen ha señalado que, aunque la IA ya se considera fundamental para el futuro de las empresas en países como China o India, "todavía existe una mayor cautela en Europa". A su juicio, uno de los principales "hándicaps europeos que habría que revisar" es la burocracia que ralentiza la toma de decisiones.

Ángel Sánchez Movellán, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de España en Emiratos Árabes Unidos, ha coincidido con este diagnóstico y ha puesto como ejemplo el modelo de Dubái, donde las soluciones "pueden ponerse en marcha con apoyo del Gobierno sin tener todavía un marco regulatorio".

En la sesión, también se han presentado los robots humanoides de Synergy Tech y Unitree Spain. El CEO de estas dos empresas, Darío Samaniego, ha puesto el foco en cómo cambiará nuestra relación con las máquinas cuando sean capaces de interactuar de una forma cada vez más natural.

"Dentro de muy poco tiempo vamos a ver un robot que se comunique con la gente en un hospital, en un hotel, y hablo de un proyecto que tenemos bastante avanzado", ha avisado.

PROGRAMA DEL VIERNES.

El viernes intervendrán en el C-Meet Guillermo Dorronsoro, profesor, escritor y consultor especializado en estrategia y gestión de la innovación; Adrián Bertol, director de Tecnología e IA de Orange y Tiffany de la Torre, CEO de eDefense.

También se presentará la Plataforma Green Valley Cantabria Tech, una herramienta de inteligencia de mercado y análisis de datos que permitirá monitorizar el ecosistema de startups, empresas tecnológicas, fondos de inversión y capital riesgo de Cantabria.

La marca Green Valley Cantabria Tech estará también presente en la mesa redonda dedicada al Campus Tecnológico Altamira, que abordará las características que diferencian esta infraestructura de otros centros de datos y su potencial impacto sobre el tejido productivo regional.

La segunda mitad de la jornada incluirá además la ponencia de José Antonio Díaz Infante y la presentación de los resultados del C-Meetron, un proyecto de digitalización que está recogiendo y analizando datos en tiempo real durante el evento, y el encuentro cerrará con una conversación centrada en talento, empleo y liderazgo en la era digital protagonizada por Ángel Sáenz de Cenzano, director general de LinkedIn para España y Portugal, y Virginia Collera, directora editorial para España y América Latina de la compañía.