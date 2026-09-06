La Romería del Faro, centro neurálgico de la cultura y el folclore regional este domingo

Romería del Faro. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Romería del Faro, que se ha celebrado este domingo en la campa de Mataleñas, se ha convertido en el centro neurálgico de la cultura y el folclore regional.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha subrayado que el objetivo de esta fiesta es reforzar el compromiso de la ciudad con la puesta en valor de las tradiciones cántabras.

Así, la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, ha subrayado que la Romería ha contado con una programación que buscaba "acercar las tradiciones regionales a vecinos y visitantes, además de dar visibilidad a los grupos y asociaciones culturales".

Durante la visita a la campa, la edil ha reconocido que la iniciativa cuenta con el respaldo de las instituciones y de entidades que comparten el objetivo de preservar, difundir y hacer crecer el folclore cántabro, apostando por una programación que no se limita a una fecha concreta, sino que mantiene las tradiciones presentes durante todo el año.

"Apoyar el folclore es también apoyar nuestra identidad, nuestras asociaciones, nuestros artistas y músicos, nuestras tradiciones y la capacidad de Santander para ofrecer una programación cultural propia, atractiva y vinculada a lo que somos", ha apostillado.

La jornada festiva ha dado comienzo a las 12.00 horas y se desarrollará hasta las 21.00 horas, al igual que el mercado de artesanía, con especial protagonismo del folclore regional, la música tradicional, la artesanía, la gastronomía, el deporte rural y las actividades infantiles.

Respecto al mercado, cerca de 20 artesanos han participado para ofrecer a los santanderinos y visitantes diversos productos de gran calidad como quesos, miel, vinos cántabros y cremas de Cantabria, empanadas y pastelería, así como artesanía, bisutería, bombas de semillas y libros de autores cántabros.