Salud cifra en un 22,3% el seguimiento de la huelga y en un 66% las cirugías suspendidas

Zona de quirófanos de un hospital - Rocío Ruz - Europa Press

SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud de Cantabria cifra en una media del 22,34 por ciento el seguimiento en la región de la huelga semanal convocada en toda España contra del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Además, según los datos -aún provisionales- del Gobierno autonómico, entre el pasado lunes y este viernes se han suspendido dos de cada tres de las cirugías que estaban programadas (el 66%), cerca de la mitad de las consultas externas (en torno al 40-50%), y desde el 25% y hasta el 75% de las pruebas diagnósticas, porcentaje este último que se ha registrado en el caso de las endoscopias.

Estas primeras estimaciones del impacto del paro de los profesionales médicos en la actividad del Servicio Cántabro de Salud (SCS) han sido ofrecidas por su gerente, Luis Carretero, coincidiendo con la última jornada de una convocatoria que está previsto que se suceda también durante una semana en los próximos meses, hasta junio.

Según los datos del organismo sanitario, que preparará un plan de recuperación de la actividad perdida, el seguimiento global de la huelga entre el 16 y el 20 de febrero ha sido del 22,34% en el turno de mañana, que es "el más significativo", y la incidencia ha sido algo mayor en Atención Primaria, del 28,19%.

Así, en los hospitales, en Valdecilla se ha situado en el 20,1%; en el de Laredo, en el 16,44%; y en el de Sierrallana, en el 27,06%, porcentajes que arrojan la citada media global del 22,34%.

Sin embargo, el impacto asistencial ha sido "muchísimo mayor", toda vez que el trabajo sanitario se realiza muchas veces por más de un profesional a la vez, ha explicado Carretero.

Según ha detallado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en Atención Primaria se ha perdido en torno al 30% de la actividad, en línea con los médicos que no han ido a trabajar a estos centros (28,9%), mientras que en los hospitales el mayor impacto se ha producido en los quirófanos, con unos dos tercios de las cirugías suspendidas, el 66% de las programadas esta semana.

En las consultas externas hospitalarias no se han atendido en torno al 40-50% de las previstas, es decir, casi la mitad; y en las pruebas diagnósticas y técnicas especiales el impacto oscila entre el 25% de los TAC y el 75% de las endoscopias, pasando por el 33% de las resonancias magnéticas o el 66% de las ecografías no practicadas.