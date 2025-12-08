San Roque de Riomiera registra rachas de viento de 78 km/h, las terceras más fuertes del país en lo que va de día

Archivo - San Roque de Riomiera, visto desde el Puerto de Lunada - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

San Roque de Riomiera ha registrado esta madrugada rachas de viento de hasta 78 kilómetros por hora, las terceras más fuertes del país en lo que va de lunes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También Coriscao, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, y Alto Campoo (Hermandad de Campoo de Suso), figuran en el ránking nacional por rachas de viento al haber alcanzado los 71 km/h y los 63 km/h, respectivamente, las octavas y las décimas más fuertes a nivel nacional.

En cuanto a las temperaturas, ningún municipio cántabro ha anotado temperaturas bajo cero en lo que va de día.

Las más bajas en la región se han dado en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, donde han sido de 0,3ºC a las 7.30 horas; en Bárcena Mayor (Los Tojos), con 1,9ºC a las 6.30, y los 2,8ºC en Coriscao a las 8.20.