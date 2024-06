Santander y asociaciones lanzan la campaña 'Verdades Capaces' contra los bulos sobre las personas con discapacidad

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y las asociaciones FESCAN, ASCASAM, ONCE y Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR Cantabria) han lanzado la campaña 'Verdades Capaces' cuyo objetivo es desmitificar los bulos sobre las personas con discapacidad.

La campaña está compuesta de cuatro vídeos, que se divulgarán a través de redes sociales y en las pantallas del TUS, en los que cuatro personas con diferentes discapacidades lanzan mensajes directos a la población derribando algunos de los bulos que existen sobre ellas mismas.

La concejala de Autonomía Personal, Zulema Gancedo, ha presentado la campaña que pretende mostrar que las personas con discapacidad tienen "una verdad propia y valiosa que merece ser compartida".

Tal y como ha detallado, estas personas están capacitadas para contribuir, aprender, trabajar y vivir plenamente en la sociedad. "Al desmitificar los bulos, revelamos estas verdades y empoderamos a las personas con discapacidad porque 'Verdades Capaces' comunica la idea de que las personas con discapacidad tienen una verdad poderosa y que su capacidad es innegable", ha subrayado Gancedo, que ha estado acompañada por miembros de las cuatro asociaciones.

Entre los mensajes destacan, desde ASCASAM, 'Soy una persona con problemas de salud mental, y claro que vivo de forma independiente' o 'Soy una persona con problemas de salud mental, y claro que tengo un empleo'; mientras que desde BSR Cantabria 'Si, voy en silla de ruedas y claro que puedo jugar al baloncesto' o 'Si, voy en silla de ruedas y claro que no hace falta bajar la canasta para que llegue'.

Por su parte, la ONCE ha lanzado mensajes como 'Soy una persona ciega, y claro que necesito ayuda, pero no me cojas del brazo sin que yo te lo pida' o 'Soy una persona ciega, y claro que mi perro guía puede entrar en el taxi'.

Finalmente, FESCAN considera fundamental que desaparezcan bulos como 'Soy una persona sorda y claro que me han llamado sordomudo', 'Soy una persona sorda y claro que me han dado un golpe en la cabeza para llamar mi atención' o 'Soy una persona sorda y claro que la gente cree que no puedo conducir'.