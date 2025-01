Santander espera que el Gobierno de España haga un decreto con los descuentos al transporte y "arregle este fracaso"

SANTANDER 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha señalado que el Ayuntamiento espera que el Gobierno de España haga un decreto individual con los descuentos del transporte para asegurar que salga adelante en el Congreso de los Diputados y así "arregle este fracaso".

"El Ayuntamiento de Santander va a esperar a que Pedro Sánchez y el PSOE a nivel nacional arreglen el fracaso que acaban de tener", ha manifestado en un audio remitido a los medios de comunicación la regidora de la capital cántabra.

Santander ya avanzó este miércoles que mantendrá "en los próximos días" el descuento actual del 50% en los autobuses para no perjudicar a los ciudadanos aunque no se sabe hasta qué día en concreto se prolongará.

El Consistorio lo indicó en un comunicado tras decaer en el Congreso el decreto ómnibus en el que el Gobierno llevaba una gran variedad de medidas, entre ellas los descuentos del transporte.

Precisamente, sobre esa variedad de medidas que incluía el decreto, se ha pronunciado este jueves la alcaldesa, que ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó a la Cámara baja tres reales decretos que no sólo incluían los descuentos del transporte, la subida de las pensiones o las ayudas para los afectados por la DANA que "son cosas buenas", sino que en sus más de 80 medidas había cosas a las que "el PP no podía votar a favor".

En este punto, la alcaldesa 'popular' ha denunciado que, entre todas esas medidas, no se bajaba el IVA de los alimentos básicos ni la luz y además se seguía "obligando a los propietarios a seguir pagando los gastos si su vivienda estaba ocupada". "No contentos con tratar de manera desigual a las Comunidades Autónomas ahora ya se ponían a regalar a partido políticos, ya que en esos decretos venía la cesión de un palacete en París al PNV", ha añadido.

"Querían meter muchas medidas que no son buenas para los españoles", ha insistido Igual, que ha apremiado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "arreglar" esta situación y ha reivindicado que "el PP ya le ha dado la solución", que no es otra que "llevar en un solo decreto los descuentos al transporte" y entonces los 'populares' lo apoyarán y, si no, que acepte la proposición de ley de urgencia que también el PP le ha propuesto".

En resumen, para Igual "lo que pasó ayer es que Pedro Sánchez nos cuenta sólo lo bueno, oculta lo malo y pretende que todo junto se vote", de ahí que el PP se posicionase en contra. "Queremos el descuento al transporte en nuestra ciudad, pero no a cambio de regalar al PNV un palacete, no a cambio de seguir protegiendo a los okupas ilegales y no a cambio de que no se baje el IVA en alimentos básicos o en la luz", ha concluido.