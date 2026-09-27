Santander licita por 400.000 euros una nueva plataforma tecnológica integral para modernizar la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado la licitación del servicio para la implantación, mantenimiento y gestión de una nueva plataforma tecnológica integral destinada a modernizar el funcionamiento de la Policía Local por un importe de 399.530 euros y una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

La plataforma abarcará cuatro grandes ámbitos: la gestión del Centro de Coordinación del Servicio (092) y su matriz de comunicaciones; la gestión administrativa y policial de expedientes, personal y servicios; una aplicación que permitirá a los agentes realizar consultas y volcar datos en tiempo real; y un módulo de tráfico y videovigilancia.

Una de las principales novedades será la modernización de las comunicaciones del 092 a través de una matriz de comunicaciones que integrará la centralita telefónica actual con la plataforma de gestión policial.

Esto ofrecerá al ciudadano, cuando sea necesario, la posibilidad de dar traslado de lo que está sucediendo al 092 a través del uso de la cámara de su teléfono móvil y compartir su ubicación, por lo que proporcionará a los agentes información más precisa desde el primer momento y contribuirá así a reducir los tiempos de respuesta ante las incidencias.

Así lo ha anunciado este domingo en nota de prensa el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, quien ha enmarcado esta actuación en "la apuesta continua" del Consistorio por mejorar los medios de la Policía Local y proporcionar a sus agentes herramientas "cada vez más modernas, eficaces y adaptadas a las necesidades reales de su trabajo diario".

"Queremos que nuestros policías dispongan de la mejor tecnología posible para desarrollar su labor, pero también que esa tecnología permita simplificar procedimientos y dedicar más tiempo y recursos a las funciones propiamente policiales y a la atención a los ciudadanos", ha señalado.

En este sentido, el edil ha valorado que se trata de "un salto importante" en la modernización del Cuerpo, ya que "no es simplemente incorporar nuevas aplicaciones, sino que es un ecosistema tecnológico integrado que facilite el trabajo desde el Centro de Coordinación hasta la actuación del agente en la calle", ha subrayado.

El contrato incorpora también un servicio de inteligencia artificial para colaborar en la elaboración de actas e informes y asistir en la supervisión de tareas.

En esta misma línea, la plataforma permitirá avanzar hacia la digitalización integral de las denuncias de tráfico, incluidas aquellas cuyos preceptos sancionadores son gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

De este modo, dejará de ser necesario el uso de papel y se evitará la duplicación de tareas administrativas, ha detallado Castillo.

Asimismo, el sistema facilitará la comprobación de la situación administrativa de los vehículos, incluyendo aspectos como seguros, ITV, bajas, requisitorias o listas de interés policial.

Igualmente, permitirá integrar en una única plataforma las cámaras de vigilancia y control del tráfico, lo que facilitará la detección y localización de vehículos de interés policial.

De este modo, cuando un vehículo haya sido sustraído o figure relacionado con una búsqueda policial, el sistema podrá contribuir a su rápida identificación al ser detectado por las cámaras, para proporcionar a los agentes información útil para su localización e intervención.

Inicialmente, la licitación contempla el suministro e integración de dos unidades de cámaras embarcadas en vehículos policiales, conectadas permanentemente a la plataforma y destinadas al reconocimiento automatizado de matrículas.

"Damos un paso más en la incorporación de medios que multiplican la capacidad de trabajo de nuestros agentes sobre el terreno y permiten realizar comprobaciones de forma automatizada, rápida e integrada con el resto de herramientas policiales", ha explicado el concejal.

FORMACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Por otra parte, el adjudicatario deberá desarrollar un programa de formación dirigido al conjunto de la plantilla de la Policía Local, adaptado a las diferentes especialidades y turnos, con un total de 280 horas lectivas durante el primer trimestre posterior a la puesta en marcha.

Además, incluye soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, así como una bolsa de horas de desarrollo destinada a incorporar mejoras, actualizaciones y futuras integraciones con otras tecnologías o bases de datos municipales.

"Seguiremos invirtiendo en nuestros agentes, en su formación y en los medios que tienen a su disposición, porque mejorar sus herramientas de trabajo es también mejorar la capacidad de respuesta y el servicio que prestamos a los ciudadanos", ha concluido el edil.