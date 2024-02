Santander y otros municipios cántabros recuerdan a los guardias muertos en Barbate

A los minutos de silencio convocados han acudido decenas de ciudadanos, junto a políticos y representantes de la Benemérita y de otros Cuerpos



SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios cántabros de Santander, Torrelavega, Camargo, Astillero, Piélagos o Bezana han expresado este lunes su pesar por los dos guardias civiles muertos el pasado viernes en Barbate (Cádiz) tras ser embestida la embarcación en la que iban por una narcolancha, concentraciones convocadas desde los propios ayuntamientos y que han congregado a decenas de ciudadanos junto a representantes políticos y miembros de la Benemérita y otras fuerzas de seguridad.

Al minuto de silencio convocado en la capital, que se ha celebrado a mediodía en la Plaza del Ayuntamiento, han acudido, entre otros, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP); la alcaldesa, la popular Gema Igual, y el diputado del mismo partido Felix de las Cuevas; el portavoz municipal del PRC, Felipe Piña, y ediles de Vox.

Junto a ciudadanos y políticos han asistido, en representación de la Guardia Civil, el comandante Francisco Javier Sánchez Borreguero, el jefe de la Policía Local de Santander, Gustavo Zabala, y el inspector Víctor Manuel Sánchez, que han estado acompañados por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Sin embargo, no ha habido ningún representante del PSOE, algo que fuentes socialistas han explicado a Europa Press que se ha debido a que desde el Ayuntamiento les han avisado "una hora antes" y no se encontraban en el Consistorio, con lo que no han podido acudir.

El minuto de silencio, con el que se ha querido mostrar la solidaridad con las familias de los agentes y reconocer la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha concluido con un aplauso y en la concentración también se han podido escuchar un grito de '¡Viva la Guardia Civil!'.

TORRELAVEGA

Torrelavega también ha guardado un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos, cuando realizaban tareas de lucha contra el narcotráfico, sumándose así a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La concentración ha tenido lugar en la puerta del edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias, y en ella han participado concejales de la Corporación, trabajadores municipales y miembros de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Con esta convocatoria han expresado su apoyo y solidaridad con las familias de los agentes fallecidos y han mostrado su reconocimiento a la gran labor realizada por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

CAMARGO, ASTILLERO, PIÉLAGOS Y BEZANA

En Camargo el acto se ha celebrado a las 11.00 y a él han acudido representantes de los grupos municipales, entre ellos el alcalde, Diego Movellán, y representantes de la oposición, junto a miembros de la Benemérita y de la Policía Local y algunos ciudadanos.

Y en Astillero el acto ha consistido en cuatro minutos de concentración silenciosa, que ha finalizado con los aplausos de los asistentes en memoria de los guardias asesinados.

Se han congregado "casi un centenar de vecinos", junto a representantes de los grupos políticos, encabezados por el alcalde, Javier Fernández Soberón, además de un teniente, un sargento de la Guardia Civil y otros miembros del puesto de Astillero, junto a integrantes de la Policía Local de Astillero y de Protecció Civil de Astillero-Cayón.

En Santa Cruz de Bezana se han congregado responsables municipales, de la Guardia Civil, de la Policía Local, funcionarios y vecinos, a las doce del mediodía, para guardar un minuto de silencio con el que expresar su dolor y repulsa por la muerte de los dos guardias civiles. Y en Piélagos el minuto de silencio estaba convocado a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.