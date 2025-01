Santander recibe un centenar de alegaciones a la nueva OLA y defiende su implantación en el entorno de Valdecilla

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha recibido y está estudiando unas cien alegaciones a la nueva Ordenanza Limitadora de Aparcamiento (OLA) elaborada por el equipo de Gobierno (PP), que ha defendido su implantación en el entorno del Hospital Valdecilla para que el aparcamiento "no genere conflicto en los vecinos de la zona".

Así lo ha informado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, este martes a preguntas de la prensa sobre la oposición de los trabajadores de Valdecilla a la implantación de la OLA en el polígono de Candina.

Según ha señalado Igual, entre las alegaciones, se encuentran las presentadas por trabajadores que viven fuera de Santander y trabajan en la capital, quienes defienden, como es "lógico", que no tengan "ninguna restricción" en la OLA.

La regidora ha explicado que la nueva ordenanza contempla la implantación de la OLA en el entorno de Valdecilla porque el aparcamiento "genera un problema" con los vecinos. "Todos sabemos que hay, en ocasiones, incluso coches que no salen hasta que otro compañero que entra en otro turno a Valdecilla le dejan el sitio", ha añadido.

"Nosotros como Ayuntamiento de Santander hemos de proteger el escaso lugar que tenemos para aparcar los coches porque no da para todo, por eso hay problemas de aparcamiento, y hemos de mirar por nuestros vecinos", ha defendido Igual.

A su juicio, "la mejor manera posible de regular el aparcamiento es que no genere conflicto en los vecinos de la zona" y ha apuntado que "hay aparcamientos en la zona que son realmente asequibles en el precio".

De esta forma, la alcaldesa ha avanzado que, a falta de leer y analizar todas las alegaciones, "no es intención no hacer caso a los vecinos por las alegaciones de estos trabajadores de Valdecilla", que "entiende" pero que cree que no van a "poder atender".

Ha insistido en que los vecinos del entorno, de todas las viviendas de Renfe de Cajo, tienen "realmente problemas con la saturación" porque en Valdecilla trabajan más de 5.000 personas.

Además, ha señalado que en las inmediaciones de Valdecilla "otros centros lo tienen mucho peor", y ha recordado que hay un apeadero de Renfe en Valdecilla Sur y un intercambiador del autobús municipal en Valdecilla Norte.

Finalmente, la regidora ha indicado que el Consistorio no cuenta con un plazo para estudiar las alegaciones presentadas, si bien espera tardar "el mínimo posible" porque quieren sacar la ordenanza "cuanto antes".

Igual ha hecho estas declaraciones en la presentación de la programación expositiva para 2025 en el centro cívico de Tabacalera.