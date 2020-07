Santander suspende este año las fiestas de Santiago

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha decidido finalmente no llevar a cabo este año ninguna actividad en la ciudad para celebrar las fiestas de Santiago, por "responsabilidad" y para evitar aglomeraciones que puedan propiciar contagios de coronavirus.

Así lo ha anunciado este viernes en declaraciones a la prensa la alcaldesa, Gema Igual, que, acompañada por la concejala de Festejos, Lorena Gutiérrez, ha destacado que se ha optado por no desarrollar esas actividades que ya estaban previstas al aire libre para evitar concentraciones de personas y sobre todo "por precaución".

En este sentido, ha indicado que todo lo que se había previsto "se puede hacer" de acuerdo a la normativa vigente frente al coronavirus, ya que se había organizado teniendo en cuenta las medidas de seguridad, y para ello se habían instalado recintos acotados, se había pensado en fórmulas para guardar la distancia interpersonal y se había dotado a los espacios de dispensadores de gel hidroalcohólico.

Sin embargo, y pese a que la intención del Ayuntamiento hasta ahora era mantener "todo lo que se pudiese" para celebrar la Semana Grande de Santander --que se desarrolla en torno al día 25 de julio, día de Santiago--, finalmente se ha optado por dejar los festejos para cuando la situación sanitaria "se comporte mejor".

Así, Igual ha aclarado que "no iban a ser unas grandes fiestas" porque no iban a contar con chupinazo, toros ni conciertos, pero sí había una programación organizada que "no se cancela", ha destacado, sino que se pospone un tiempo para seguir dando a los grupos y empresas contratadas la "oportunidad" de trabajar tras "muchos meses" sin poder hacerlo por el estado de alarma.

La decisión de suspender las fiestas se ha tomado, según ha explicado la regidora, siendo conscientes de los datos de contagios que se están dando los últimos días en toda España --en niveles similares al mes de mayo, ha dicho-- y tras hablar con personal de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y ver ayer las declaraciones del gerente del Hospital Valdecilla, que se mostró preocupado por los brotes a nivel nacional.

En este sentido, Igual ha dicho que los datos del virus en Santander son "buenos" y celebrar estos eventos supone un riesgo que podría provocar un "retroceso" en la ciudad, como ha ocurrido en otros lugares como Zaragoza, donde se ha tenido que volver a "bloquear la economía".

"No vamos a propiciar ese tipo de situaciones", ha sentenciado tras insistir en que el Ayuntamiento ha apostado por suspender las actividades de manera "unánime y responsable" tras analizar las diferentes opciones para celebrarlas, prefiriendo "relanzar y regenerar económicamente" el municipio y "no desacelerar, no correr riesgos innecesarios".

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre si ocurrirá con la Feria del Libro lo mismo que con las fiestas de Santiago, Igual ha indicado que es un evento que está "pendiente" y que no se incluye en esta decisión anunciada hoy de suspender las actividades porque "es algo más ordenado".