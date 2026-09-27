Santander traslada su apoyo a la celebración del centenario del Club España de Cueto en 2028

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha trasladado su respaldo al Club España de Cueto con motivo de la celebración, en 2028, de su centenario, una efeméride que supondrá un reconocimiento a la trayectoria de una entidad "profundamente" vinculada a la historia deportiva y social del barrio de Cueto y, por tanto, de la ciudad.

Así se lo ha trasladado la alcaldesa, Gema Igual, a la junta directiva del club, con quien se ha reunido esta semana para avanzar las líneas de trabajo y conocer los principales actos a organizar con motivo de esta celebración, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Se trata del club de atletismo y fútbol base que ostenta "un legado fundamental" en el deporte cántabro: ser el más antiguo y organizador del Cross España de Cueto, una de las carreras de campo a través más longevas de toda España.

"Durante estos cien años, el Club España de Cueto ha contribuido al fomento de la práctica deportiva, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y ha mantenido una estrecha relación con el barrio y con sus vecinos, convirtiéndose en una parte significativa de su identidad y de su patrimonio social", ha destacado.

La regidora ha asegurado que el Ayuntamiento quiere acompañar al club en los preparativos de esta celebración y colaborar en las iniciativas que se impulsen con motivo de su 100 aniversario, poniendo en valor la historia, los protagonistas y los valores que han acompañado a la entidad durante todo este tiempo.

"Llegar al centenario es un logro extraordinario que refleja la capacidad de una entidad para mantenerse viva y vinculada a su entorno durante generaciones. El Club España de Cueto forma parte de la historia de Santander y queremos que el Ayuntamiento esté a su lado en una fecha tan especial", ha remarcado.

TRABAJO CONJUNTO

Además, la alcaldesa ha detallado que el Consistorio y el club trabajarán conjuntamente para estudiar posibles actuaciones vinculadas al centenario, como actividades deportivas y sociales, encuentros con antiguos jugadores y miembros del conjunto, publicaciones y otros actos que contribuyan a celebrar y divulgar la historia de la entidad.

Entre los actos sí figura ya la publicación de un libro, en elaboración actualmente, a través del que se pretende recuperar y difundir la memoria del club, reconocer a quienes han formado parte de él a lo largo de estos cien años y acercar su trayectoria a las nuevas generaciones.

"El centenario será una oportunidad para rendir homenaje a todas las personas que han hecho posible la continuidad del Club España de Cueto y para proyectar hacia el futuro los valores de convivencia, deporte, participación y compromiso con el barrio que han marcado su trayectoria", ha incidido.

En la reunión han participado la concejala de deportes, Beatriz Pellón; el director del IMD, Raúl Ruiz, y Víctor Manuel González y Florindo Diego, por parte del club.