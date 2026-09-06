El segundo encierro de Ampuero se salda sin sobresaltos

Archivo - Encierro en Ampuero - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de encierros de Ampuero se ha saldado sin ningún percance, tras una carrera "limpia, emocionante y rápida".

Así lo ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa del municipio, Amaya Fernández, quien ha informado de que el encierro ha durado unos tres minutos.

Este es el segundo de los cuatros encierros que vivirá el pueblo cántabro durante sus fiestas patronales de la Virgen Niña.

Durante el primero de ellos, ayer, sábado, el encierro se saldó con una cornada a un hombre en el gemelo, por la que tuvo que ser trasladado al hospital de Valdecilla.

Sobre el estado del herido, Fernández ha asegurado que el hombre se encuentra estable y que, en los próximos días, se le trasladará a Madrid, su localidad de residencia.