Los sindicatos piden a CEOE cerrar ya las 37,5 horas y no esperar a la "lotería" de un cambio de Gobierno

Fijan septiembre como el "límite" para que la CEOE acepte el acuerdo y negociar las condiciones



SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han instado este jueves a la patronal CEOE a que acepte reducir la jornada laboral a 37,5 horas antes del mes de septiembre y que no esperen a la "lotería" de que se produzca un cambio de Gobierno.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avisado de que el hecho de que la patronal amenace con que pedirá derogar cualquier reforma que no cuente con su aceptación cuando haya un cambio de Gobierno "puede tener resultados nefastos".

"No me parece que ese sea el tono a tenor de la posición que hemos ido manteniendo las organizaciones sindicales y el propio Gobierno. Creo que no hay muchos ejemplos en Europa de países donde los cambios se hayan hecho con tanto diálogo con tanta concentración y con un nivel de acuerdo tan alto", ha expresado Álvarez atendiendo a los medios de comunicación antes de su intervención en el seminario que está celebrando esta semana en Santander la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, avisó en ese mismo seminario el martes de que pedirá revertir cualquier modificación de la jornada laboral cuando se produzca un cambio de Gobierno en caso de que el Ministerio de Trabajo no llegue a un acuerdo al respecto con las empresas.

"De las declaraciones de Garamendi lo que se desprende es una cosa muy clara, que están esperando a ver si les toca la lotería, o sea, a ver si hay un cambio de mayorías parlamentarias que impida que se pueda hacer el cambio legislativo. Nosotros no vamos a contribuir a ese juego", ha dicho Álvarez.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha expresado de forma similar a su homólogo. "Emplazaría a CEOE a que no se dedique a especular tanto con la situación política del país y trate de poner en valor la autonomía colectiva de las partes", ha puntualizado.

Asimismo, Sordo ha explicado que en los sectores más afectados por la reducción del tiempo de trabajo "hay márgenes empresariales de sobra" para distribuirlos a través del salario o a través de la reducción de jornada. "No se va a destruir empleo en España si se reduce el tiempo de trabajo", ha asegurado el representante sindical.

Ambos representantes han destacado que el plazo para que la CEOE diga si acepta reducir la jornada a 37,5 horas y entrar a negociar las condiciones tiene un límite, que es septiembre. "¿Para qué vamos a hablar de condiciones si no nos han dicho que están de acuerdo con las 37,5 horas?", se ha preguntado Álvarez.

La intención del Ministerio de Trabajo y Política Social es llegar a un acuerdo con los agentes sociales para la reducción de la jornada sin merma salarial "para antes del verano".

SEMANA LABORAL DE 32 HORAS.

"Es el momento de implantar esa jornada de 37,5 horas con la previsión de en el futuro continuar con una reducción de la jornada laboral de trabajo a medida que las nuevas tecnologías, la digitalización y otras formas de producir más eficaces hagan prescindible una parte del tiempo de trabajo", ha recalcado Sordo.

En todo caso, el representante de UGT ha destacado que "hay que ir a un cambio más radical de la reducción de tiempo de trabajo". Álvarez ha instado a que es necesario avanzar hacina una jornada de 32 horas durante cuatro días a la semana.

"Con toda seguridad vendrá a ayudarnos a crear empleo, porque ese tiempo será tiempo que podremos dedicar al ocio y necesitaremos más servicios para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos", ha proseguido Pepe Álvarez.

El secretario general de CCOO ha alertado también durante su intervención en el seminario de que la desigualdad es un "factor corrosivo" para la democracia. Y frente a esto ha propuesto una medida de implantar "recargos" en el Impuesto sobre Sociedades para aquellas empresas donde las ratios de desigualdad salarial superen determinado nivel.

CRITICA LA RETRIBUCION DE LOS CEOs DEL IBEX

Sordo ha criticado que la retribución de los consejeros delegados del Ibex 35 esté 90 veces por encima de los salarios medios de sus plantillas. También ha criticado que los miembros del consejo de administración cobren 20 veces más que los empleados. Según el representante sindicato, esto puede ser un incentivo para tomar "malas decisiones" en al gestión de las empresas.

El sindicato CCOO se encuentra trabajando en esta medida y se la trasladará a los ministerios pertinentes en los próximos meses.