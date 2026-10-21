Sorprendido en Santander un conductor sin carné y que había consumido cocaína y cannabis

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha sorprendido este martes en Santander a un conductor, de 48 años, sin carné y que había consumido cocaína y cannabis.

El hombre fue localizado en un control preventivo a las 19.30 horas, en la calle Benito Madariaga.

Tras pedirle la documentación, los agentes comprobaron que el hombre había perdido los puntos del carné, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso, e iniciaron expediente administrativo.