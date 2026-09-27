El sur de Cantabria amanece con 8 grados y marca tres de las mínimas del país

Archivo - Panorámica de Valderredible.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE - Archivo

SANTANDER 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sur de Cantabria ha amanecido este domingo con valores que no han superado los 8 grados centígrados y ha registrado tres de las diez mínimas del país.

En concreto, Cubillo de Ebro, en Valderredible, ha despertado con 7,8ºC, y es la primera localidad cántabra en aparecer en la lista de los lugares donde más frío ha hecho en lo que va de jornada en España, en el cuarto puesto.

Reinosa y Polientes, este último también en Valderredible, han anotado ambos 8 grados, situándose en el sexto y séptimo puesto del ranking que encabeza Pradollano, en el Parque Nacional Sierra Nevada en Granada, con 7,2ºC. Por contra, Pájara, en Las Palmas (Fuerteventura) ha llegado a los 33,1ºC, la máxima nacional.

A nivel regional, han comenzado el día con más de 10 grados localidades como Bárcena Mayor (Los Tojos), con 10,2, y Villacarriedo, con 12,2ºC. Otras, como Santander, roza los 20ºC, con 19,6 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consutados por Europa Press.