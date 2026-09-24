Técnicos municipales y SIEC evalúan las actuaciones a realizar en la cubierta de los Campos de Sport

Archivo - Cubierta de los Campos de Sport - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santander ha señalado que técnicos municipales y la empresa constructora SIEC evalúan a día de hoy las actuaciones a realizar en la obra de rehabilitación de la cubierta de los Campos de Sport antes de proceder al recubrimiento de las costillas mediante los paneles prescritos en el proyecto.

Y ha aclarado frente a las críticas de PSOE sobre "falta de previsión" en esta actuación, que esta evaluación técnica forma parte del desarrollo de la obra y que el objetivo es "comprobar en la zona más deteriorada que la solución prevista ofrece todas las garantías antes de extenderla al resto de la cubierta".

En este sentido, el Consistorio ha precisado en un comunicado de prensa que la intervención ha permitido acceder a elementos que hasta ahora permanecían ocultos por la propia disposición de las chapas y conocer con mayor detalle su estado, entre ellos los tornillos que sirven de anclaje, así como determinadas patologías del hormigón y algunas reparaciones anteriores.

Además, ha recordado que la actuación, que cuenta con un presupuesto de 1.654.529 euros, se está desarrollando conforme a un proyecto que ya contemplaba comenzar por una de las zonas de la cubierta que presenta un mayor grado de deterioro, con el objetivo de comprobar sobre el terreno la solución técnica prescrita y, una vez validada, aplicarla al resto del estadio.

El Ayuntamiento ha explicado que no todos los sectores de la cubierta presentan las mismas patologías ni el mismo nivel de deterioro y que, precisamente por este motivo, "se ha optado por iniciar los trabajos en el área que se encontraba en peores condiciones".

PROYECTO

El Consistorio ha subrayado que el proyecto de la intervención ya planteaba que en una primera fase se iba a abordar la esquina más deteriorada y contaba ya con un tiempo de espera para validar la solución. De esta forma, si el resultado es satisfactorio, se continuará con el resto del estadio por el mismo método constructivo.

Y ha remarcado que ya se había acordado con el Racing este extremo.

Las actuaciones más importantes se centrarán "en solucionar las filtraciones desde las juntas de la cobertura con las costillas y la absorción de agua por el hormigón armado".

En lo que se refiere a los elementos e instalaciones de la cubierta, se realizarán actuaciones de reparación o mantenimiento. Algunos de los trabajos deben hacerse previamente a la obra principal mientras que otros son independientes.

Concluida la fase primera de forma satisfactoria y el periodo de observación y espera "se continuará con la ejecución del resto de las fases en un periodo conjunto de 10 meses, conforme al cronograma y plan de obra previsto en el proyecto técnico".

El Ayuntamiento ha recordado que inicialmente había prevista una inversión municipal de 2,5 millones de euros para las mejoras del estadio. Hasta el momento, a través del convenio firmado en 2022, se han ejecutado actuaciones por alrededor de 1,7 millones, a los que se suman ahora los más de 1,6 millones correspondientes a la rehabilitación de la cubierta, por lo que el esfuerzo inversor municipal se sitúa ya en los 3,3 millones de euros.

"FALTA DE PREVISIÓN Y DE MANTENIMIENTO"

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE de Santander, Daniel Fernández, criticó este miércoles "la falta de previsión" del equipo de Gobierno de Gema Igual (PP) tras conocer la paralización temporal de las obras de rehabilitación de la cubierta de los Campos de Sport al "detectarse daños mayores de los previstos en algunas de sus costillas estructurales".

El PSOE afirmó que los problemas de la cubierta y las filtraciones "se conocen desde hace años" y que ya habían reclamado en 2022 a la alcaldesa que actuara "de una vez" ante el "deterioro" de la instalación.

En su opinión, lo sucedido en El Sardinero "vuelve a retratar una forma de gestionar Santander que consiste en dejar pasar los problemas hasta que se convierten en problemas mucho más grandes, más caros y más difíciles de solucionar".

En cuanto a la regidora, dijo que "lleva años confundiendo gobernar con llegar tarde. Pasó demasiado tiempo sin actuar en El Sardinero y ahora las consecuencias aparecen en cuanto empieza la obra".