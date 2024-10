El tobogán del Parque de Cabárceno estará en funcionamiento en otoño de 2025

Martínez Abad asegura que el proyecto estará redactado en "tres o cuatro meses"

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del tobogán alpino creativo, que el Gobierno de Cantabria construirá en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno con una inversión de 1,5 millones de euros, estará redactado en "tres o cuatro meses" y la instalación podrá estar en funcionamiento en otoño de 2025.

Así lo ha anunciado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Luis Martínez Abad, en la sesión de tarde del Pleno del Parlamento celebrado este lunes a preguntas del PRC sobre el proyecto, su justificación y el modelo de gestión previsto.

"No es un capricho, es una oportunidad", ha recalcado el consejero en relación al tobogán en el inicio de su intervención, en la que ha recordado que en 2023 el parque recibió más de 650.000 visitantes, así como que su principal objetivo es la desestacionalización del turismo y la atracción, fundamentalmente, de visitantes jóvenes de entre 14 y 24 años.

El tobogán, ha subrayado el consejero, ofrecerá una experiencia que "combinará ocio, naturaleza e historia" y ha asegurado que "será rentable y estará gestionada de la manera más eficaz posible para las arcas del Gobierno".

Además, ha señalado que la futura instalación pondrá en valor la historia del parque, ya que narrará a los usuarios el pasado de la mina.

Martínez Abad ha detallado que su departamento está diseñando un trazado, junto a Patrimonio, que discurrirá por un área de vegetación densa de pinos de repoblación plantados en los años 90. "La única afección --ha indicado-- es un clareo de este arbolado en una franja de entre cuatro y cinco metros de anchura".

Esto permitirá, ha continuado, la construcción y el posterior mantenimiento de la instalación que, "técnicamente", es un trazado de raíles de sección circular soportados sobre una estructura metálica que se levantará entre uno y tres metros. Sobre ellos, circularán los vehículos que serán personalizados para "un mejor encaje en el entorno del pueblo".

Asimismo, el consejero ha avanzado que los trazados de las rampas serán los mismos que usaban los camiones en su acceso al lavadero de la mina durante los 16 años en los que tuvo actividad, desde 1970 a 1986, sin que afecte a su protección como Bien de Interés Local (BIL).

Con ello, ha asegurado, "cumplimos los objetivos turísticos de este Gobierno; respetar y difundir nuestra historia".

Asimismo, el consejero ha justificado que el tobogón se ubique en Cabárceno y no en Alto Campoo, como solicitaban los regionalistas, ya que "una instalación de este tipo en la estación de esquí está sujeta a incertidumbres de mucha mayor entidad, tanto en su viabilidad económica como en la obtención de autorizaciones para su construcción".

A ello, el consejero ha añadido que el cumplimiento del Plan de Gestión de la Biodiversidad de Alto Campo "impediría que el trazado del tobogán se realizara fuera de pistas o de caminos de mantenimiento, algo que complicaría la explotación de la propia estación de esquí", además de que las condiciones climatológicas "son más adversas".

Por otra parte, en su turno de réplica, el diputado del PRC en materia de Turismo, Francisco Javier López Marcano, ha criticado el proyecto y ha defendido que Cabarcéno "no es un parque de atracciones, sino un espacio natural y privilegiado", así como ha recordado que con las telecabinas no se han cumplido las previsiones de atraer más visitantes a la instalación turística. "No queremos que se repita esa historia", ha aseverado.

TRANSPORTE CASTRO-SANTANDER

Por otra parte, en la sesión plenaria de la tarde, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado al Gobierno la mejora de las líneas de transporte por carretera entre Castro Urdiales y Santander.

Al respecto, el consejero de Fomento, Roberto Media, ha señalado que, cuando llegó al Gobierno, las concesiones de las líneas estaban "caducadas y prolongadas" por el anterior ejecutivo PRC-PSOE, por lo que actualmente "no hay una relación contractual con las empresas que lo prestan".

En este sentido, ha indicado que su departamento está trabajando en nuevo mapa concesional y ha asegurado que el mismo recogerá "todas las necesidades que piden los castreños".

En el Pleno, el PSOE también ha preguntado al consejero de Industria, Eduardo Arasti, por los proyectos de reindustrialización en Campoo. A ello, ha contestado que el Gobierno regional ha aumentado un 15 por ciento las inversiones industriales en la comarca y ha mostrado el interés del Ejecutivo en comprar los terrenos del polígono de La Vega que son propiedad del Estado.

Finalmente, preguntado por Vox sobre los retos del programa Xtela firmados, Arasti se ha referido a que "lo importante" no es la cifra, y ha avanzado que "en breve" el edificio denominado Torre Xtela, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), se habrá "llenado" de empresas que generarán empleo y riqueza para la región.