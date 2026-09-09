El Torrebus supera los 82.000 viajeros en agosto, un 8% más

Archivo - Torrebús en Polanco - AYUNTAMIENTO - Archivo

TORRELAVEGA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Torrebus ha superado los 82.000 viajeros en agosto y ha crecido un 8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, cuando utilizaron este servicio 76.176 personas (+6.102).

En concreto, cerró el pasado mes con 82.278 usuarios, lo que también supone un incremento del 2,7% respecto a julio, cuando se contabilizaron 80.078 pasajeros (+2.200).

Igualmente ha aumentado en la media diaria, que se ha situado en el octavo mes del año en 2.654 viajeros, frente a los 2.583 de julio y los 2.457 registrados en agosto de 2025.

Así lo ha dado a conocer en la Comisión Informativa del Ayuntamiento celebrada este miércoles la concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón, quien en nota de prensa ha valorado estos datos como "positivos" y que confirman que el Torrebus "continúa consolidándose como una alternativa" para los desplazamientos por la ciudad.

Además, ha incidido especialmente en que este crecimiento se produzca también durante los meses de verano.

LA LÍNEA 2, LA MÁS UTILIZADA

Respecto al comportamiento de las diferentes líneas, Tazón ha informado de que la Línea 2 (Tanos-Viérnoles-Solvay-Polanco) continúa siendo la más utilizada, con 25.069 viajeros en agosto.

Le siguen la Línea 1, con 19.623; la Línea 5, con 12.019; la Línea 6, con 10.246; la Línea 4, con 9.653; y la Línea 3, con 5.660.

En cuanto a la evolución interanual, la Línea 2 muestra un comportamiento "especialmente positivo", que pasa de 20.279 viajeros en agosto de 2025 a 25.069 en agosto de 2026, lo que supone un incremento del 23,6%.

También crecen la Línea 1, que pasa de 18.332 a 19.623 viajeros, y la Línea 5, de 11.674 a 12.019.

Al respecto, la concejala ha señalado que el análisis por líneas "permite conocer cómo está evolucionando la demanda y disponer de información útil para seguir adaptando el transporte urbano a las necesidades de los usuarios".

Asimismo, ha explicado que los datos de agosto se enmarcan en una evolución positiva del servicio durante los últimos años.

De este modo, la edil ha especificado que el Torrebus cerró 2023 con 766.134 viajeros; en 2024 alcanzó los 771.913 y en 2025 experimentó un incremento del 10,7%, hasta situarse en 854.615 viajeros.

Por último, ha reiterado que desde la Concejalía de Urbanismo y Movilidad se continuará analizando la evolución del servicio para "mejorar el transporte público y facilitar una movilidad más accesible y sostenible".