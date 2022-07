Torrelavega aprueba un modificado presupuestario de 4,7 millones que no gusta a la oposición

Sale adelante una moción para solicitar a la Delegación del Gobierno poner cámaras en la 'zona de vinos' para combatir los altercados

TORRELAVEGA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE) ha aprobado en el Pleno de este martes la primera modificación presupuestaria de 2022, que asciende a 4,7 millones de euros y que no ha contado con ningún voto de la oposición, ya que PP y Ciudadanos (Cs) han votado en contra y ACPT y Torrelavega Sí se han abstenido.

Ligado a esta modificación el equipo de Gobierno ha dado luz verde también a un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 172.000 que ha suscitado grandes críticas entre la oposición. En concreto, engloba 26 facturas que se han llevado a Pleno porque en su momento no contaron con la propuesta de gasto correspondiente, ante lo que los grupos han denunciado "falta de información y de gestión" y "poco rigor" por parte de regionalistas y socialistas, mientras que éstos han defendido que es "inevitable" que ocurra con algunos gastos y que suponen solo el 0,01% de las 23.000 facturas que tramitan al año.

La modificación presupuestaria incluye, por un lado, cuantías suplementarias para ampliar partidas que ya recogía el presupuesto (1,5 millones) y, por otro, nuevas partidas para cumplir "compromisos" adquiridos con los ciudadanos o los partidos (3,3 millones).

De los 4,7 millones a los que asciende esta modificación, 4,1 se financiarán con cargo al remanente de tesorería de 2021, y el resto con financiación procedente del Ministerio de Viviendas y de fondos europeos.

Éste es uno de los puntos que no gusta a la oposición, que lamenta que exista tal remanente en lugar de haberse ejecutado esos más de 4 millones en 2021. Además, en general han criticado que varias partidas ya vienen de la legislatura anterior y deberían de estar ejecutadas y otras son fruto de la "improvisación", ya que el presupuesto se aprobó de forma definitiva el mes pasado. También han opinado que la mayoría de partidas son "mantenimiento" y que ninguna es "significativa" para el futuro de la ciudad.

Entre las actuaciones incluidas en este modificado, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha destacado los 1.100.000 euros que se destinará a la adquisición y rehabilitación del edificio de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo para ampliar el parque público de vivienda y también acabar con el problema de okupación ilegal.

Asimismo, se ha referido a los 298.000 euros para camiones de bomberos; los 211.000 euros para la urbanización de la plaza de las Ánimas en Viérnoles; los 399.000 euros para el Plan de Asfaltado; los 218.000 euros para la mejora de calles en el centro urbano; los 226.000 euros para el Parque de Miravalles; los 183.630 euros para el área de autocaravanas; los 385.000 euros para la cubierta del colegio Menéndez Pelayo; los 45.000 euros para la pista multideporte de plaza de las Autonomías; los 100.000 euros para las pistas de padel de La Lechera; o lo 40.000 euros para los vestuarios del Óscar Freire.

Lo que ha rechazado frontalmente la oposición es el reconocimiento extrajudicial de crédito con esas 26 facturas por importe de 172.000 euros, ante las que han pedido explicaciones de por qué se han llevado a cabo con ese procedimiento, ya que aseguran que no las han recibido en las comisiones de Hacienda. Y han asegurado que entienden que haya algunas por "fallos humanos", pero rechazan que se utilice este sistema de manera "sistemática".

"La gran mayoría es porque hacéis y luego preguntáis", ha opinado el concejal del PP Miguel Ángel Vargas, que ha insistido en que se ha incumplido la ley de contratos. Algo a lo que, desde ACPT, Iván Martínez ha añadido que cree que se debe a que PRC-PSOE "oculta algo" o a que "cuando se tienen mayorías absolutas, os creéis que esto es vuestro".

De hecho, los grupos han apuntado que existe un informe en el que el interventor municipal advierte de que las facturas no se han tramitado correctamente y han pedido "rigor".

Sin embargo, Pérez Noriega ha reprochado a la oposición las críticas cuando conoce "perfectamente" en qué consisten las facturas, que tienen a su disposición "con nombre y apellidos". También ha negado que se incumpla la legalidad y ha asegurado que "no escondemos nada", sino que se opta por ese trámite excepcional cuando se presenta una oportunidad o un evento repentino que, "o lo haces, o no lo haces".

"Hay que decidir, luego lo documentas y ya está. No tiene más trascendencia", ha justificado el edil, a lo que el portavoz socialista, José Manuel Cruz Viadero, ha añadido que son "muy serios y rigurosos haciendo propuestas de gasto y las que no se han hecho son anecdóticas y excepcionales", además de "inevitables" cuando se gobierna una ciudad de 50.000 habitantes. Por ello, cree que la crítica se limita a un intento de "debilitar" al equipo de Gobierno.

SOLUCIÓN PARA LA 'ZONA DE VINOS'

Por otro lado, la Corporación ha aprobado una moción de Cs en la que pide medidas para combatir los altercados que se vienen produciendo cada fin de semana en la conocida como zona de vinos. En concreto, incluye solicitar a la Delegación de Gobierno un informe para la instalación de cámaras de videovigilancia que faciliten el trabajo policial, además de dotar a los agentes de un sonómetro móvil para ayudar en el control y la identificación de ruidos y molestias que denuncian los vecinos.

Los socios de Gobierno han divido su voto en esta iniciativa, que ha salido adelante gracias al único apoyo a Cs de los regionalistas, mientras que los socialistas, PP y Torrelavega Sí se han abstenido y ACPT ha votado en contra.

Y es que los grupos creen que lo necesario para solucionar el conflicto es velar por el cumplimiento de las ordenanzas "que no se están cumpliendo" en torno a los ruidos, a los horarios de cierre o a la retirada de las terrazas, así como imponer sanciones a quienes cometan actos delictivos.

Además, creen que poner cámaras no solucionaría el problema y perjudicaría la imagen de la ciudad, que se convertiría "en un Gran Hermano". Incluso el PRC ha coincidido en que no son la solución, pero ha apoyado la moción porque está de acuerdo con el trasfondo, que ha explicado no es usarlas para vigilar a toda la población sino para esclarecer las actuaciones delictivas.

En otro orden, el Pleno ha aprobado subvenciones a favor de la Cámara de Comercio por la campaña 'Acércate a Torrelavega 2021', de la organización de la Feria del Stock y de la Asociación para la Defensa y Recuperación del Patrimonio Hortofrutícola de Cantabria (Simientes Infinitas) para el cultivo de diferentes plantas de tomate que se expondrán en la II Feria del Tomate Herencia de Torrelavega 2022.

Las dos últimas ayudas han sido polémicas, la de la Feria del Stock porque varios grupos han denunciado haber visto en las redes el cartel de la próxima edición sin tener conocimiento y la de Simientes Infinitas por "falta de información" en torno a la asociación, el proyecto, el coste y los beneficios que se esperan.