Torrelavega avanza en la redacción del proyecto de la pasarela peatonal sobre el velódromo del Óscar Freire

Infografía de la pasarela peatonal sobre el velódromo del Óscar Freire - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha contratado la asistencia técnica para redactar el proyecto de ejecución de una pasarela peatonal elevada sobre el velódromo del Complejo Deportivo Óscar Freire.

Con esta contratación, el Consistorio da los primeros pasos para responder a la demanda de un itinerario seguro para los usuarios de las instalaciones, deportistas y familias, ha señalado en un comunicado.

Los concejales de Deportes y de Obras, Nacho González y José Luis Urraca, han informado de esta actuación, que permitirá definir las características de la futura pasarela y su integración en el complejo deportivo.

El contrato establece un plazo de ejecución de tres meses. De forma paralela, el Ayuntamiento encargará el estudio geotécnico necesario para conocer las características del terreno y definir la solución constructiva. El objetivo municipal es disponer del proyecto antes de finalizar el año.

La propuesta contempla una pasarela de madera, integrada en el entorno, con un tramo de 13,50 metros sobre el velódromo y una altura libre de paso de 4,50 metros. Se situará junto al aparcamiento de la zona sur del complejo, a la altura de la pista de atletismo y del campo 2. Sus características definitivas se concretarán durante la redacción del proyecto.

Los concejales han puesto en valor el objetivo de mejorar la seguridad de los desplazamientos peatonales en el Óscar Freire y facilitar el uso de las instalaciones a deportistas y familias.