Torrelavega cierra la pasarela colgante de La Viesca por seguridad

Pasarela colgante de La Viesca - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha acordado el cierre "inmediato" al tránsito peatonal de la pasarela colgante del Parque de La Viesca "por motivos de seguridad", mientras mantiene las restricciones de uso establecidas en mayo en la metálica de La Barquera, ubicada también en el entorno de este mismo área recreativa.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado el Ayuntamiento, que ha explicado que la decisión se adopta tras recibir el informe técnico que se encargó para evaluar el estado de estas dos pasarelas peatonales sobre el río Besaya.

Dicho informe aconseja clausurar la pasarela colgante "hasta que se ejecuten, como mínimo, las actuaciones urgentes previstas" y mantener las restricciones de acceso sobre la otra.

Además, y a la vista de las conclusiones de este documento, el Ayuntamiento iniciará "de manera inmediata" la redacción y tramitación del proyecto de rehabilitación integral de ambas pasarelas.

AMBAS PASARELAS TENÍA LIMITACIONES DESDE MAYO

El pasado mayo, el Ayuntamiento adoptó una serie de limitaciones de uso en ambas pasarelas mientras se completaba el estudio técnico con el que ahora ya se cuenta.

Entre ellas, se limitó el acceso a una única persona de forma simultánea, se prohibió correr o saltar sobre las estructuras, así como el paso de bicicletas, patinetes y otros elementos de movilidad y se desaconsejó su utilización en condiciones meteorológicas adversas.

Ahora estas restricciones continuarán vigentes en la pasarela de La Barquera, si bien la colgante de La Viesca se ha decidido cerrar por completo.

ALGUNOS DETERIOROS RELEVANTES EN LA PASARELA COLGANTE

El informe realizado es el resultado de una inspección visual de ambas estructuras y a través de dron en las zonas no accesibles y se encargó para disponer de una valoración objetiva de su estado de conservación y definir las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias.

En el caso de la pasarela colgante de La Viesca, el informe concluye que, aunque los principales elementos estructurales, como los cables principales, los pilonos y sus anclajes, presentan, "con carácter general, un estado de conservación aceptable, se han detectado "deterioros de especial relevancia, especialmente en el sistema de apoyo del tablero sobre las péndolas, además de deficiencias en otros elementos de seguridad, como la barandilla y la malla de cerramiento".

A la vista de estos daños, los técnicos consideran necesario cerrar la infraestructura al tránsito peatonal hasta ejecutar las actuaciones urgentes previstas, que, entre otras medidas, incluyen la revisión y reparación sistemática de las uniones entre el tablero y las péndolas, la reparación de las uniones entre los distintos segmentos del tablero, la reposición del recubrimiento antideslizante, la sustitución de la tornillería deteriorada, la reparación de la barandilla y de la malla de cerramiento y la renovación de la señalización de seguridad.

Posteriormente, el informe plantea actuaciones de mantenimiento y reparación a medio plazo, como recuperar el diseño original de las uniones entre las péndolas y los largueros longitudinales, eliminando las soldaduras incorporadas con posterioridad a la construcción de la pasarela y restituyendo las uniones atornilladas originales.

PASARELA METÁLICA DE LA BARQUERA

Respecto a la pasarela metálica de La Barquera, el informe concluye que el principal riesgo para la seguridad de las personas usuarias se concentra en el estado del tablero de madera, mientras que el resto de la estructura presenta "un comportamiento compatible con el mantenimiento del servicio siempre que se respeten las restricciones de uso implantadas de forma preventiva el pasado mes de mayo y se acometan las actuaciones recomendadas".

El informe establece como actuación prioritaria la sustitución completa del tablero de madera y de sus elementos de fijación, utilizando materiales adecuados para las condiciones ambientales de la estructura.

Asimismo, recomienda ejecutar posteriormente distintas actuaciones de mantenimiento y reparación sobre la estructura metálica, orientadas a corregir los procesos de corrosión detectados, reparar o sustituir los elementos deteriorados y reforzar las labores periódicas de conservación e inspección.

El Ayuntamiento ha agradecido la "comprensión" de la ciudadanía y ha pedido respetar tanto el cierre de la pasarela colgante de La Viesca como las restricciones de uso que continúan vigentes en la de La Barquera mientras se desarrollan los trabajos técnicos y administrativos necesarios para la rehabilitación de ambas infraestructuras.