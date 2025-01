Torrelavega da luz verde al PGOU y lo remitirá a la CROTU para su aprobación definitiva

Aprueba la cesión al Gobierno de terrenos en El Valle para construir las 42 viviendas de alquiler social anunciadas

SANTANDER, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una amplia mayoría de la Corporación de Torrelavega ha dado luz verde este jueves en un Pleno extraordinario al documento IV de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el último paso para remitirlo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para su aprobación definitiva.

El nuevo PGOU supone "un avance muy importante para la ciudad", tal y como varios grupos han puesto de manifiesto en la sesión, ya que el que está en vigor data de 1985.

Es por ello que todos los grupos salvo IU-Podemos han votado a favor del documento, pues aunque algunos opinan que aún tiene "algunas carencias", coinciden en que la prioridad es renovar el existente y han trabajado de forma conjunta en la elaboración del nuevo plan.

En el caso de IU-Podemos, lo ha rechazado porque contempla "líneas rojas" para la formación, como es el caso del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) de Las Excavadas, que considera un "auténtico atentado medioambiental".

El objetivo del nuevo plan, tal y como ha explicado la concejala de Urbanismo, Jezabel Tazón (PRC), no es que Torrelavega crezca más, sino que lo haga de una forma "ordenada" y lograr la "unión" entre la zona urbana del centro y la zona rural que le rodea.

Tras la aprobación del documento IV de la revisión del PGOU, el Ayuntamiento lo remitirá a la CROTU, que deberá solicitar todos los informes sectoriales preceptivos que deban emitirse antes de la aprobación definitiva.

Así, según se avanzó desde el Consistorio la semana pasada después de celebrarse la Comisión de Urbanismo en la que se dictaminó favorablemente, la aprobación definitiva del nuevo plan podría producirse a mediados de 2025, si todo va según lo bien.

"Es hora de dar este paso", ha celebrado la concejala del área, que ha reconocido que el avance del nuevo PGOU "se ha dilatado mucho" -su tramitación comenzó hace dos décadas- y que el crecimiento de la ciudad "está ralentizado" por contar conun planeamiento de hace 40 años.

Eso sí, varios portavoces han remarcado que "tenemos mucho que agradecer" a ese plan, pues es el que dio lugar al desarrollo de Torrelavega.

Así lo ha dicho por ejemplo la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, que ha recordado que ese PGOU ha marcado el desarrollo de urbanizaciones y espacios públicos -de los que la ciudad carecía-, y ha permitido construcciones de barrios como El Zapatón, La Ferretera, varios institutos, el campus universitario o el Bulevar Ronda.

Desde el PP han señalado que el nuevo plan tiene "carencias" y Vox que "carece de ambición suficiente" para el desarrollo de la ciudad los próximos años de la ciudad, pero que "evidentemente es mejor uno nuevo que continuar con el de 1985".

42 VPO EN EL VALLE

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado -en este caso por unanimidad- el convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la construcción de 42 viviendas de alquiler asequible dentro del Plan Parcial El Valle.

Para ello, el Ayuntamiento ha dado luz verde a la cesión a la empresa pública Gesvican de una parcela de 2.210 metros ubicada junto al colegio Sagrados Corazones y Amica.

Todos los grupos han votado a favor dado el "problema de vivienda" que existe en Torrelavega al igual que en el resto del país, y que afecta especialmente a los jóvenes.

Desde el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) se han felicitado por este acuerdo con el Ejecutivo regional (PP) que materializa uno de los tres proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento para la construcción de un millar de viviendas en el municipio, parte de ellas con precios asequibles, en El Valle, en la calle Marqueses Valdecilla y Pelayo y en El Zapatón.

Tal y como ha indicado la concejala de Urbanismo, las viviendas de Gesvican serán gestionadas por la Consejería de Vivienda, que será quien imponga los criterios para su acceso.

Pese a la unanimidad, en el debate los grupos han mostrado diferentes posturas en torno a la vivienda. Por un lado, PP y PSOE han cruzado acusaciones ya que el portavoz de los 'populares', Miguel Ángel Vargas, ha subrayado que el último convenio para construir VPO en el municipio es "de 2016" y desde entonces no se ha hecho "nada nuevo"; mientras que el de los socialistas, José Luis Urraca ha criticado que se atribuyan los méritos cuando las viviendas se construirán "gracias a los fondos europeos que han tratado de dinamitar en Bruselas".

Por otro lado, el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, no considera que la solución pase por construir más inmuebles ya que a su juicio "el problema no es la falta de vivienda, sino dar un uso social a la construida" debido a la dificultad de acceso por el precio de mercado, además de que ha pedido vigilar para que las VPO "no acaben en casos de especulación".

En el lado contrario, Roberto García Corona, de Vox, le ha respondido que "se ha demostrado que el intervencionismo de la administración publica en los mercados lleva a que se retiren viviendas del mercado". En su opinión, la "clave" está en que el Ayuntamiento disponga de suelo para que la iniciativa privada de las constructoras sea la que haga viviendas "para que los precios bajen".

En el Pleno de esta mañana, que ha dado comienzo a las 8.00 horas, también se ha aprobado el contrato de servicio limpieza de centros públicos, dependencias municipales e instalaciones deportivas, con el apoyo de todos los grupos salvo IU-Podemos, que apuesta por remunicipalizarlo; y por unanimidad la Convocatoria 2023-2024 de ayudas para sufragar gastos de suministro de energía e internet.